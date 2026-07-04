वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा वापस करने पर भड़की भाजपा, आदित्य साहू बोले- यह जनता की आंखों में धूल झोंकने का नाटक
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सुरक्षा लौटाए जाने को भाजपा ने नौटंकी करार दिया है.
Published : July 4, 2026 at 8:30 PM IST
सरायकेला: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा डीजीपी को अपनी अतिरिक्त सुरक्षा वापस सौंपे जाने के मामले पर सूबे की सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है.
जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश: आदित्य साहू
भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रदेश संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता आदित्य साहू ने इस पूरे मामले को एक नौटंकी करार दिया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज राज्य सरकार की कार्यशैली से न तो राज्य की जनता खुश है और न ही इनके खुद के विधायक या मंत्री.
उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा वापस करना महज जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है. उन्होंने कहा, यदि मंत्री आने वाले दिनों में फिर से सुरक्षा वापस ले लेते हैं, तो यह साफ हो जाएगा कि किसी खास स्वार्थ या अपेक्षा की पूर्ति के लिए यह पूरा नाटक रचा गया था.
सत्ता की मलाई के लिए अंदरूनी लड़ाई: अमर बाउरी
वहीं, अमर कुमार बाउरी ने इसे झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की अंदरूनी कलह और स्वार्थ की लड़ाई बताया. उन्होंने इस घटनाक्रम की तुलना रामायण के 'कोपभवन' प्रसंग से करते हुए कहा, "यह पूरी तरह से सत्ता की मलाई खाने के लिए आपस में चल रही अंदरूनी लड़ाई है. जिस तरह माता कैकेयी कोपभवन में जाकर अपनी मांगें पूरी करवाती थीं, ठीक उसी तरह यह भी कोपभवन में गए हैं. जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, यह नौटंकी चलती रहेगी." अमर बाउरी ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद से आम जनता का कोई सरोकार नहीं है और यह केवल गठबंधन के अंदर चल रही खींचतान का नतीजा है.
पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने बयान देते हुए कहा कि राधा कृष्ण किशोर वर्तमान में फ्रस्ट्रेशन में हैं. उन्होंने अपनी गाड़ी की सुविधा के लिए एस्कॉर्ट लौटाया है. शाही ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच अंदरूनी कलह जारी है और यह कदम मंत्री पद बचाए रखने के लिए एक दबाव बनाने का प्रयास है.
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