मधु नौटियाल को भाजपा ने सदस्य होने से भी किया इनकार, कांग्रेस पर फेक नैरेटिव गढ़ने के लगाए आरोप
भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बताने वाली महिला को भाजपा ने सदस्य होने से भी किया इनकार, कांग्रेस पर मढ़ा आरोप.
Published : January 6, 2026 at 8:04 AM IST
देहरादून/हरिद्वार: रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान खुद को भाजपा मंडल अध्यक्ष बताकर भाजपा और सरकार के विरोध में बयान देने वाली सोशल मीडिया पर वायरल महिला मधु नौटियाल को लेकर भाजपा ने सफाई दी है. बीजेपी ने उन्हें भाजपा का सदस्य मानने से इनकार किया है. साथ ही इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार भी बताया है. बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि महिला भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य तक नहीं है.
दरअसल बीते रविवार को राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था. इस विरोध प्रदर्शन में तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए थे. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें एक महिला ने अपना नाम मधु नौटियाल बताया और दावा किया था कि वो हरिद्वार से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए राजधानी देहरादून पहुंची है. इतना ही नहीं महिला ने बताया था कि वो भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने का फैसला किया है. इतना ही नहीं महिला ने भाजपा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो वायरल हुआ तो, चर्चा का विषय बन गया. तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के बाद, भाजपा के पदाधिकारियों ने महिला को भाजपा से जुड़ा होने से इनकार कर दिया.
उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि महिला का भारतीय जनता पार्टी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि जो महिला सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष के रूप में वायरल हो रही है वह भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य तक नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है तो यह भी षड्यंत्र का एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भाजपा से जोड़कर उसका वीडियो वायरल करवाया जा रहा है. लेकिन उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझदार है वह समझ रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को उसे समय नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
इस पूरे मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल का कहना है कि निश्चित तौर से इस मामले को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है निश्चित तौर से लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ रही है. पार्टी के लोग भी बेहद संवेदनशील है और जन भावनाओं के साथ खुद को जोड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही यह षड्यंत्र और दुष्प्रचार का पर्दाफाश होगा निश्चित तौर से उनके अपने लोगों को भी समझ आएगा की पार्टी हमेशा सच और सही के साथ खड़ी होती है. हरिद्वार भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने मधु नौटियाल को भाजपा का सदस्य मानने से इनकार किया है. साथ ही इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार भी बताया है. आशुतोष शर्मा ने कहा कि महिला कभी भाजपा में पदाधिकारी नहीं रही है और फिलहाल भाजपा की सदस्य भी नहीं है. भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ऐसे झूठे दावों को आगे गढ़कर फेक नैरेटिव गढ़ रही है.
