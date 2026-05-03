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मतगणना से पहले यूपी में हवन-पूजन; वित्तमंत्री सुरेश खन्ना का दावा, बोले- "निश्चित रूप से BJP को जीत मिलेगी"

शाहजहांपुर में वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर/मुजफ्फरनगर/बदायूं/वाराणसी/गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एआई लैब का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव की मतगणना को लेकर बयान दिया है. उनका दावा है कि निश्चित रूप से बीजेपी को जीत मिलेगी. कल 12:00 बजे के बाद जीत की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त भी बंगाल गए थे और बीजेपी की जीत में शपथ ग्रहण पर भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे. वित्तमंत्री ने सदर क्षेत्र के साहेबेगपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बनी एआई लैब का उद्घाटन किया. इस लैब के जरिए छात्राएं अब एआई के जरिए मॉडल तैयार कर सकेंगी. मुजफ्फरनगर पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Photo credit: ETV Bharat) मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद का दावा, बोले- 'भाजपा भारी बहुमत से दर्ज करेगी जीत' : कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है. पूर्व सांसद तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह के पिता की रस्म तेरहवीं में शामिल होने पहुंचे थे. बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री का दावा, बोले- 'बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार' : केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल वर्मा रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने बदायूं पहुंचे. बंगाल में होने वाली काउंटिंग पर उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं. उनके चेहरे पर हताशा नजर आ रही है. बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन और सेंट्रल एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करेंगी. उन्होंने दावा किया कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं, भाजपा का उससे बेहतर प्रदर्शन होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है. चुनाव में भाजपा जीतती है.