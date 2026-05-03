मतगणना से पहले यूपी में हवन-पूजन; वित्तमंत्री सुरेश खन्ना का दावा, बोले- "निश्चित रूप से BJP को जीत मिलेगी"
बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद ने किया जीत का दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 10:25 PM IST
शाहजहांपुर/मुजफ्फरनगर/बदायूं/वाराणसी/गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एआई लैब का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव की मतगणना को लेकर बयान दिया है.
उनका दावा है कि निश्चित रूप से बीजेपी को जीत मिलेगी. कल 12:00 बजे के बाद जीत की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त भी बंगाल गए थे और बीजेपी की जीत में शपथ ग्रहण पर भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे. वित्तमंत्री ने सदर क्षेत्र के साहेबेगपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बनी एआई लैब का उद्घाटन किया. इस लैब के जरिए छात्राएं अब एआई के जरिए मॉडल तैयार कर सकेंगी.
मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद का दावा, बोले- 'भाजपा भारी बहुमत से दर्ज करेगी जीत' : कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है. पूर्व सांसद तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह के पिता की रस्म तेरहवीं में शामिल होने पहुंचे थे.
बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री का दावा, बोले- 'बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार' : केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल वर्मा रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने बदायूं पहुंचे. बंगाल में होने वाली काउंटिंग पर उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं. उनके चेहरे पर हताशा नजर आ रही है. बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन और सेंट्रल एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करेंगी. उन्होंने दावा किया कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं, भाजपा का उससे बेहतर प्रदर्शन होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है. चुनाव में भाजपा जीतती है.
वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन-पूजन : पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणाम सोमवार को घोषित होंगे. इससे पहले सभी राज्यों में पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रविवार को सभी राज्यों में सरकार बनाने के लिए हवन-पूजन कर भगवान से आशीर्वाद मांगा है. उनका दावा है कि एनडीए सभी राज्यों में सरकार बनाने जा रही है.
भारतीय जनता युवा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष इंद्र भूषण सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज हम लोगों ने हवन-पूजन किया है. इसका उद्देश्य था कि जिन भी राज्यों में चुनाव परिणाम आ रहे हैं, वहां पर एनडीए की सरकार बने. हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा नारी वंदन अधिनियम बिल लेकर आया गया था, उसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था. उसका खामियाजा विपक्ष को चुनाव परिणाम में दिखाई देगा. निश्चित ही बंगाल समेत अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहां हम पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं.
गोरखपुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से हवन-पूजन का आयोजन : पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो इसके लिए गोरखपुर महानगर इकाई हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से हवन-पूजन का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पल्लू के नेतृत्व में गोलघर स्थित काली मंदिर परिसर में संपन्न हुआ. यज्ञ करने वालों का मानना है कि यहां हवन पूजन करने से मां प्रसन्न होंगी और बंगाल चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी.
हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पल्लू ने बताया कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और उससे पहले ही मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से यह हवन-यज्ञ किया गया. उन्होंने कहा कि प्रार्थना की गई है कि मां काली का आशीर्वाद ऐसा बने कि पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा में भगवा लहराए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करे.
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