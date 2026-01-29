UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जयपुर में बीजेपी नेता बोले- न्यायालय का फैसला सर्वमान्य
UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने और जयपुर में नेताओं की प्रतिक्रिया दी.
Published : January 29, 2026 at 2:21 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 2:31 PM IST
जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही के एक नियम पर रोक लगा दी. यह रोक तब लगाई गई जब कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें कहा गया कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की है. एक गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई और कुछ कैटेगरी को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आ रही है. जयपुर में विधानसभा के बाहर मीडिया से बाद करते हुए गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा भाजपा की मोदी सरकार सभी जातियों, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है. सभी धर्म, जाती एक परिवार है. सब के विकास होगा तब भी भारत का विकास होगा. जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश वो सर्वमान्य है.
निर्णयों को स्वीकार करना सभी का दायित्व : यूजीसी नियमों को लेकर न्यायालय के फैसले पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी जाति और धर्म के लोग भारतवासी हैं और संविधान ने सभी वर्गों को उनके अधिकार दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का संविधान सर्वोच्च है और उसी के आधार पर सभी नीतियां और नियम लागू किए जाते हैं. जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि यूजीसी पूर्व में भी समय-समय पर दिशा-निर्देश और सर्कुलर जारी करता रहा है. हाल ही में यूजीसी की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर को लेकर न्यायालय ने जो भी निर्णय पारित किया है, वह सभी के लिए मान्य है. सरकार उसका सम्मान करती है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका अहम है. उसके निर्णयों को स्वीकार करना सभी का दायित्व है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय का उल्लेख करते हुए कहा कि तब भी ऐसी व्यवस्थाएं लागू होती रही हैं. सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही काम करती है.
मोदी सरकार सबको साथ लेकर चल रही : यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समाज में फैली खाइयों को पाटने का काम किया है और सबको समान अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. आज देश में समान अवसर और समान अधिकार की भावना मजबूत हुई है, जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव या मतभेद नहीं रहना चाहिए. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यूजीसी से जुड़े नियम भी इसी सोच के तहत बनाए गए हैं. हालांकि, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई है तो सरकार और सभी पक्ष अदालत के निर्णय को स्वीकार करेंगे. विधायक ने दोहराया कि न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है और सभी को मिलकर देशहित में एकजुट रहना चाहिए.