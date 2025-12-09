ETV Bharat / state

धान एमएसपी और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, बचाव में उतरे सत्ताधारी दल

रांची: शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक विधि व्यवस्था और धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के द्वारा इस साल घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये को नाकाफी बताते हुए किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3200 रुपया की घोषणा की थी, जबकि कैबिनेट से 2450 रुपया पास हुआ है.

किसान बहुत कम कीमत पर धान बेच रहे हैंः नवीन जायसवाल

सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एक तो देर से सरकार ने धान खरीद का सरकारी दर तय किया है. उसपर से जो वादा 3200 रुपया प्रति क्विंटल का किया था, उसे पूरा नहीं किया गया. ऐसे में किसान कितना इंतजार करेंगे. हालत यह है कि धान को औने पौने दाम में किसान बेच रहे हैं.

जानकारी देते भाजपा और कांग्रेस विधायक (Etv Bharat)

सत्ता पक्ष के विधायक भी कामकाज को लेकर सवाल कर रहे हैंः नीरा यादव

भाजपा विधायक नीरा यादव सरकार के निर्णय से नाखुश दिखीं. उन्होंने किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है. विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में चोरी हो जाती है और विभागीय मंत्री इसे स्वीकारते जरूर हैं, मगर मामला प्रकाश में आते ही बौखला जाते हैं. उन्होंने कहा कि हालत यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं.

