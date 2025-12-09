धान एमएसपी और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, बचाव में उतरे सत्ताधारी दल
झारखंड विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा. बाबूलाल मरांडी ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.
Published : December 9, 2025 at 1:11 PM IST
रांची: शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक विधि व्यवस्था और धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के द्वारा इस साल घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये को नाकाफी बताते हुए किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3200 रुपया की घोषणा की थी, जबकि कैबिनेट से 2450 रुपया पास हुआ है.
किसान बहुत कम कीमत पर धान बेच रहे हैंः नवीन जायसवाल
सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एक तो देर से सरकार ने धान खरीद का सरकारी दर तय किया है. उसपर से जो वादा 3200 रुपया प्रति क्विंटल का किया था, उसे पूरा नहीं किया गया. ऐसे में किसान कितना इंतजार करेंगे. हालत यह है कि धान को औने पौने दाम में किसान बेच रहे हैं.
सत्ता पक्ष के विधायक भी कामकाज को लेकर सवाल कर रहे हैंः नीरा यादव
भाजपा विधायक नीरा यादव सरकार के निर्णय से नाखुश दिखीं. उन्होंने किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है. विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में चोरी हो जाती है और विभागीय मंत्री इसे स्वीकारते जरूर हैं, मगर मामला प्रकाश में आते ही बौखला जाते हैं. उन्होंने कहा कि हालत यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं.
विपक्ष के आंदोलन पर सत्ता पक्ष ने किया पलटवार
विपक्ष के आंदोलन के बीच सत्ता पक्ष सरकार का बचाव करने में जुटा रहा. खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि धान खरीद को लेकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का हमलोगों ने वादा किया है वह पूरा करने का काम करेंगे. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बरगलाने की कोशिश इनकी नहीं चलेगी.
जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया जाएगाः राजेश कच्छप
उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या हम समझते हैं वह अन्नदाता हैं. जो हमने उनसे एमएसपी को लेकर जो वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया जाएगा और अनुपूरक बजट में राशि का जो प्रावधान किया गया है उसमें धान अधिप्राप्ति को लेकर भी प्रावधान किया गया है.
