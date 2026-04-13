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Paper Leak Case: भाजपा ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, परीक्षा रद्द करने की मांग

धनबाद: झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत धनबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.

धनबाद जिला भाजपा कमेटी के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में लगातार प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है.

प्रदर्शन को लेकर धनबाद बीजेपी अध्यक्ष ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है: बीजेपी जिला अध्यक्ष

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है. उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और यह सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. साथ ही उन्होंने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने की मांग दोहराई.