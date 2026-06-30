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जनसेवा के पर्याय थे दिल्ली के पूर्व CM डॉ. साहिब सिंह वर्मा, पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

डॉ. साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि ( ETV Bharat )

पुण्यतिथि पर आज प्रातः घेवरा स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. डॉ. वर्मा की धर्मपत्नी साहिब कौर, उनके ज्येष्ठ पुत्र एवं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह तथा छोटे पुत्र सिद्धार्थ साहिब सिंह ने सपत्नीक हवन किया. इस दौरान हनुमान भक्त रसराज जी महाराज ने श्री सुन्दरकांड का पाठ कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली भाजपा के महामंत्री एवं सांसद योगेंद्र चांदोलिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया.

डॉ. वर्मा की सादगी, बेदाग छवि, ईमानदारी और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. वर्मा का व्यक्तित्व उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रखर जननायक डॉ. साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उन्हें याद किया. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों ने उनके घेवरा स्थित समाधि स्थल और प्रदेश कार्यालय में एकत्र होकर उन्हें नमन किया. डॉ. साहिब सिंह वर्मा को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका पूरा जीवन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा.

विकास की राजनीति के पुरोधा

प्रदेश कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने डॉ. वर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली के चहुंमुखी विकास की नींव रखी थी. उन्होंने कहा, "डॉ. साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं को न केवल समझा बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कार्य किए. शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी दिल्ली की जनता के लिए लाभकारी हैं."

जन-जन की आवाज थे डॉ. वर्मा

भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉ. वर्मा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखा. गरीब और किसान उनकी नीतियों के केंद्र में रहते थे. वे दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने दिल्ली की नब्ज को पहचाना और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा. दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने डॉ. वर्मा को नमन किया. इस दौरान महामंत्री विष्णु मित्तल, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, योगिता सिंह, लता गुप्ता, विनय रावत, मंत्री सोना कुमारी, कार्यालय मंत्री बृजेश राय एवं अमित गुप्ता सहित युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया.

सादगी ही थी उनकी पहचान

डॉ. साहिब सिंह वर्मा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे सत्ता में रहने के बावजूद जमीन से जुड़े रहे. राजनीति में शुचिता और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले डॉ. वर्मा ने अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई थी. आज की पीढ़ी के लिए उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और सेवा की एक ऐसी पाठशाला है, जो हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी. भाजपा परिवार और दिल्ली की जनता हमेशा उनके योगदान को कृतज्ञता के साथ याद करती रहेगी. उनके द्वारा दिखाई गई विकास की राह पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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