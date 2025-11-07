ETV Bharat / state

वंदे मातरम@150: राष्ट्रीय गीत के सम्मान में कार्यक्रम, स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जोर

रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं ने स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जोर दिया.

BJP leader singing Vande Mataram
वंदे मातरम गाते हुए बीजेपी नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 3:15 PM IST

रांची: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी की ओर से राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे, विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाकर इसे याद किया. इस मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जोर देते हुए शपथ ली.

गौरतलब है कि एक अक्टूबर को केंद्र सरकार की ओर से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था. इसके तहत झारखंड में भी बीजेपी ने प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

बीजेपी नेताओं के बयान (Etv Bharat)

स्वाधीनता आंदोलन के समय यह गीत प्रेरणा देने का काम करती थी. वंदे मातरम, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है जो राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रीयता का भाव पैदा करती है: सीपी सिंह, विधायक, बीजेपी

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे का कहना है कि यह गीत हर भारतीय को गौरवान्वित करती है, जिससे युवाओं को उर्जा मिलती है. यह गीत भारत माता की वंदना है, जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है.

बीजेपी नेत्री डॉ. तान्या कहती है कि यह गीत सामान्य गीत नहीं है, इसके गायन से अदभुत अनुभूति मिलती है. राष्ट्रीय भावना को जगाने में सक्षम यह गीत सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रीयता का बोध कराती है.

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी राष्ट्रीय गीत की रचना

दरअसल, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था. इस गीत को 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया था. उस समय यह गीत केवल स्वर नहीं थे बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आवाज थी. 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक चरण में वंदे मातरम ने भारतवासियों के हृदय में जोश और एकता का संचार किया था.

लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रातिकारियों ने इस गीत को अपनी प्रेरणा का मंत्र बनाया. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था. यह गीत भारत की आत्मा है और हमारी मातृभूमि की वंदना की प्रतीक है.

