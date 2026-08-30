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भाजपा नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में सुनी पीएम मोदी के मन की बात, प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी बताया

पीएम मोदी को सुनते भाजपा नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )