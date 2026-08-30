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भाजपा नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में सुनी पीएम मोदी के मन की बात, प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी बताया

झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

137th Episode of Mann Ki Baat
पीएम मोदी को सुनते भाजपा नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 1:51 PM IST

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रांची:अगस्त महीने के अंतिम रविवार को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 137वें संस्करण में देशवासियों के साथ "मन की बात" की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 'नशा मुक्त युवा अभियान' तेजी से बढ़ रहा है. नशा मुक्त भारत के लिए पहल जरूरी है और हम ड्रग्स फ्री इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के यंग क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान पर कंटेंट बनाने की अपील की.

हर घर तिरंगा की भावना प्रबल हुई है-प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने "मन की बात" कार्यक्रम में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से देश में तिरंगा से जुड़ी भावनाएं प्रबल हुई हैं.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम ने इन बातों का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि आज बेटियों के सपने की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, स्वनिधि योजनाओं से देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रगतिशील किसान खेती में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं, किसान एवोकार्डो की खेती को कमाई का जरिया बना रहे हैं.

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रख्यात अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात'कार्यक्रम में आगे कहा कि देश में हो रहे अद्भुत और नव प्रयोगों-प्रयासों को मंच देने का माध्यम है. उन्होंने आनेवाले दिनों में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा पर शिल्पकारों को सम्मानित करने का आह्वान किया.

पीएम मोदी की बातें प्रेरणादायी-मनोज कुमार

झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ "मन की बात" कार्यक्रम देख रहे प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि जो लोग पीएम मोदी की मन की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें भी मन की बात कार्यक्रम जरूर सुनना चाहिए.

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PM MODI MANN KI BAAT
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मन की बात का 137वां संस्करण
137TH EPISODE OF MANN KI BAAT

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