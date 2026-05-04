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पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को मिली शानदार जीत, चुनाव नतीजों से झारखंड में भाजपा नेताओं में खुशी की लहर

रांची : प.बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा को मिली सफलता पर झारखंड सहित देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. चुनाव परिणाम का रुझान आते ही झारखंड बीजेपी दफ्तर में खुशी की लहर दौड़ गई. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगे बड़े टीवी स्क्रीन पर चुनाव परिणाम को देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व सांसद रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे. प.बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिल रही बढ़त को देखकर सभी के चेहरे खिले हुए थे.

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद रबीन्द्र कुमार राय ने कहा है कि वैचारिक भटकाव से निकलकर देश राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गया है. यह राष्ट्रवाद की विजय है. जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट हुई, उसमें से असम की जीत बंगाल की जीत, ये भारत में विदेशी घुसपैठियों के षडयंत्र को बेनकाब करने का काम किया है. बंगाल तो वास्तव में पिछले कई वर्षों से त्रासदी की जिंदगी से जूझ रहा था जो इस बार बाहर निकाला है. यदि इस बार गड़बड़ हो जाता तो बंगाल के लोगों को खासकर जो वहां हिंदू रहते हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता. बंगाल एक त्रासदी की जिंदगी जी रहा था, उससे मुक्ति मिली है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि टीएमसी के अपराधियों से वहां के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस चुनाव के जरिए अपने आप को बचा लिया है. अपराधियों से गुंडो से और पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों से वहां की जनता ने अपने आप को बचा लिया है. असम में एक संदेश दिया है कि भारत की सीमाएं जो हैं वह किसी के लिए स्वतंत्र नहीं हैं और भारत को हानि पहुंचाने वाले बेधड़क घुसते जाएं यह हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है.

आगे उन्होंने कहा कि पुडुचेरी फिर से भाजपा के हाथ में आ गई है. तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन ध्वस्त हो गया हैय हालांकि केरल में अभी भी कांग्रेस की उपस्थिति दिख रही है, उसका कारण है कि कई तरह की एजेंसियां देशी विदेशी काम कर रही हैं.

असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़े जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रबींद्र कुमार राय ने कहा कि वैसे तो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ने का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को है. मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा है और वह असम में चुनाव लड़ेगा, दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगा आखिर वह क्या संदेश देना चाहता है. इसे राजनीतिक दिवालियापन कहा जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बांटी मिठाइयां

वहीं कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडाराज का अंत हो गया है और आज से बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है. कोडरमा के चाराडीह स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने टेलीविजन स्क्रीन पर चुनाव नतीजों को देखा और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया.

इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जीत में जमकर नारेबाजी भी की. मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बंगाल की जनता बुआ-भतीजे की सरकार और टीएमसी के गुंडाराज से तंग आ चुकी थी और इसी के मद्देनजर बदलाव का रास्ता तय करते हुए भाजपा के पक्ष में जनादेश सुनाया है. इसके अलावे असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की जीत को मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुखद बताया और कहा कि यह जीत पार्टी के एक-एक समर्थित कार्यकर्ताओं की जीत है.

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