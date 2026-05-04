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पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को मिली शानदार जीत, चुनाव नतीजों से झारखंड में भाजपा नेताओं में खुशी की लहर

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा झारखंड में भी जश्न मना रही है.

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बीजेपी नेताओं का जश्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 4, 2026 at 6:13 PM IST

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रांची : प.बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा को मिली सफलता पर झारखंड सहित देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. चुनाव परिणाम का रुझान आते ही झारखंड बीजेपी दफ्तर में खुशी की लहर दौड़ गई. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगे बड़े टीवी स्क्रीन पर चुनाव परिणाम को देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व सांसद रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे. प.बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिल रही बढ़त को देखकर सभी के चेहरे खिले हुए थे.

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद रबीन्द्र कुमार राय ने कहा है कि वैचारिक भटकाव से निकलकर देश राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गया है. यह राष्ट्रवाद की विजय है. जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट हुई, उसमें से असम की जीत बंगाल की जीत, ये भारत में विदेशी घुसपैठियों के षडयंत्र को बेनकाब करने का काम किया है. बंगाल तो वास्तव में पिछले कई वर्षों से त्रासदी की जिंदगी से जूझ रहा था जो इस बार बाहर निकाला है. यदि इस बार गड़बड़ हो जाता तो बंगाल के लोगों को खासकर जो वहां हिंदू रहते हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता. बंगाल एक त्रासदी की जिंदगी जी रहा था, उससे मुक्ति मिली है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि टीएमसी के अपराधियों से वहां के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस चुनाव के जरिए अपने आप को बचा लिया है. अपराधियों से गुंडो से और पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों से वहां की जनता ने अपने आप को बचा लिया है. असम में एक संदेश दिया है कि भारत की सीमाएं जो हैं वह किसी के लिए स्वतंत्र नहीं हैं और भारत को हानि पहुंचाने वाले बेधड़क घुसते जाएं यह हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है.

आगे उन्होंने कहा कि पुडुचेरी फिर से भाजपा के हाथ में आ गई है. तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन ध्वस्त हो गया हैय हालांकि केरल में अभी भी कांग्रेस की उपस्थिति दिख रही है, उसका कारण है कि कई तरह की एजेंसियां देशी विदेशी काम कर रही हैं.

असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़े जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रबींद्र कुमार राय ने कहा कि वैसे तो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ने का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को है. मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा है और वह असम में चुनाव लड़ेगा, दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगा आखिर वह क्या संदेश देना चाहता है. इसे राजनीतिक दिवालियापन कहा जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बांटी मिठाइयां

वहीं कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडाराज का अंत हो गया है और आज से बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है. कोडरमा के चाराडीह स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने टेलीविजन स्क्रीन पर चुनाव नतीजों को देखा और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया.

इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जीत में जमकर नारेबाजी भी की. मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बंगाल की जनता बुआ-भतीजे की सरकार और टीएमसी के गुंडाराज से तंग आ चुकी थी और इसी के मद्देनजर बदलाव का रास्ता तय करते हुए भाजपा के पक्ष में जनादेश सुनाया है. इसके अलावे असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की जीत को मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुखद बताया और कहा कि यह जीत पार्टी के एक-एक समर्थित कार्यकर्ताओं की जीत है.

धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मांदर बजाकर मनाया जश्न

वहीं धनबाद में विधायक राज सिन्हा खुद मांदर बजाते नजर आए और कार्यकर्ताओं के साथ झूमते हुए नारेबाजी करते दिखे. पूरे परिसर में ढोल-नगाड़ों और जयकारों की गूंज सुनाई दी. मीडिया से बातचीत में विधायक ने पश्चिम बंगाल और असम की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जनता ने हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भाजपा को समर्थन दिया है. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की जनता कथित गुंडागर्दी और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार से परेशान थी, जिसका जवाब अब चुनाव परिणामों के जरिए मिला है.

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उसकी सजा जनता ने उन्हें दिया है. देश में सनातन धर्म ही चलेगा. रोहंगिया नहीं चलने वाले हैं. उग्रवादियों का शासन नहीं चलने वाला है. सनातन को ठेस पहुंचाने वाले को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.

वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने इसे जनता के विश्वास और विकास आधारित राजनीति की जीत बताया है. उनका कहना है कि यह जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन और केंद्र सरकार की नीतियों पर देशवासियों की मजबूत आस्था को दर्शाता है.

हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह जीत पूरी तरह जनता के विश्वास और समर्थन की जीत है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां भाजपा को प्रचंड जनादेश मिला है, वहां की जनता ने साफ संकेत दिया है कि वे काम करने वाली सरकार को ही पसंद करती है. इन चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दी है.

बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि यह जनादेश पूरी तरह जनता के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इस परिणाम ने साबित कर दिया है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है. जहां-जहां भाजपा को समर्थन मिला है, वहां के मतदाताओं ने साफ संकेत दिया है कि वे विकास और सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं.

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