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JTET को लेकर भाषा विवाद, भाजपा नेताओं ने सरकार पर लगाया युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में भाषा विवाद को लेकर संग्राम शुरू हो गया है. पलामू प्रमंडल के भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की. उनका कहना है कि वे सत्ता पक्ष के विधायकों को घुसने नहीं देंगे और नाकेबंदी कर देंगे. गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के आवास पर आज भाजपा जिला कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी खास तौर पर मौजूद रहे. इस दौरान विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा, "मुझे नहीं पता कि हेमंत सोरेन सरकार को क्या हो गया है. वे हमेशा गढ़वा और पलामू को हीन भावना से देखते हैं. JTET परीक्षा में भोजपुरी और मगही को शामिल न करना गलत है. इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा."

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "जब यह प्रस्ताव कैबिनेट में आया तो वित्त मंत्री ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? वे सब मिले हुए हैं. अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार का सहयोग करने वाले नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की नाकेबंदी करेंगे."

वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह सरकार पलामू प्रमंडल के शिक्षित बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है. साथ ही आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. 2016 में रघुवर दास सरकार के समय JTET परीक्षा हुई थी, जिसमें ये सभी भाषाएं शामिल थीं. हेमंत सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, वे सभी पलामू प्रमंडल के लोगों को बिहारी कहकर अपमानित कर रहे हैं.