JTET को लेकर भाषा विवाद, भाजपा नेताओं ने सरकार पर लगाया युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप
गढ़वा में भाजपा नेताओं ने JTET के भाषा विवाद को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल उठाए.
Published : April 1, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 8:27 PM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में भाषा विवाद को लेकर संग्राम शुरू हो गया है. पलामू प्रमंडल के भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की. उनका कहना है कि वे सत्ता पक्ष के विधायकों को घुसने नहीं देंगे और नाकेबंदी कर देंगे. गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के आवास पर आज भाजपा जिला कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी खास तौर पर मौजूद रहे. इस दौरान विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा, "मुझे नहीं पता कि हेमंत सोरेन सरकार को क्या हो गया है. वे हमेशा गढ़वा और पलामू को हीन भावना से देखते हैं. JTET परीक्षा में भोजपुरी और मगही को शामिल न करना गलत है. इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा."
उन्होंने आगे कहा, "जब यह प्रस्ताव कैबिनेट में आया तो वित्त मंत्री ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? वे सब मिले हुए हैं. अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार का सहयोग करने वाले नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की नाकेबंदी करेंगे."
वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह सरकार पलामू प्रमंडल के शिक्षित बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है. साथ ही आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. 2016 में रघुवर दास सरकार के समय JTET परीक्षा हुई थी, जिसमें ये सभी भाषाएं शामिल थीं. हेमंत सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, वे सभी पलामू प्रमंडल के लोगों को बिहारी कहकर अपमानित कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अगर झारखंड सरकार चाहती है कि ये भाषाएं पलामू से विलुप्त हो जाएं, तो वे तीन काम करें. पहला, इन इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करें. दूसरा, वोटर लिस्ट से सभी लोगों के नाम हटा दें. नहीं तो उनकी सरकार सबको गोली मरवा दे. भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने कहा कि यह सरकार पलामू के युवाओं को धोखा दे रही है. वे नहीं चाहते कि यहां के युवाओं को नौकरी मिले और उनकी बेरोजगारी दूर हो.
वहीं भाजपा नेताओं की प्रेस वार्ता के बाद पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा सरकार पर लगाए आरोपों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें भाषा से इतना ही प्यार है, तो उन्होंने विधानसभा में भोजपुरी और मगही में शपथ क्यों नहीं ली?" "जब मैं सरकार में था, तब भी मैंने भोजपुरी और मगही को शामिल करने के लिए सरकार को लिखा और उनसे मिला था. अब जब मैं विधायक नहीं हूं, फिर भी, मैंने भाषा के मुद्दे पर सरकार से पत्राचार किया है." यहां के जनप्रतिनिधियों को इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से सामूहिक रूप से मिलना चाहिए.
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