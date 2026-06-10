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मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, हरियाणा में यज्ञ-हवन कर की गई दीर्घायु की कामना, नेताओं ने गिनाईं 12 सालों की उपलब्धियां

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे ( ETV Bharat )

फरीदाबाद/भिवानी/पंचकूला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हरियाणा के विभिन्न जिलों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित प्राचीन माता पथवारी मंदिर में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में विशेष यज्ञ, हवन और पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य तथा राष्ट्र की निरंतर उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई. मूलचंद शर्मा ने गिनाईं उपलब्धियां: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मूलचंद शर्मा ने माता पथवारी मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, "यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक दौरे के दौरान बल्लभगढ़ में संबोधन की शुरुआत माता पथवारी के स्मरण के साथ की थी. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने यज्ञ में भाग लेकर राष्ट्र कल्याण की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं. भारत आज आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है." नेताओं ने गिनाईं 12 सालों की उपलब्धियां (ETV Bharat) भिवानी में जोगीवाला मंदिर में हुआ हवन: वहीं, भिवानी में भी भाजपा नेताओं ने जोगीवाला मंदिर में यज्ञ-हवन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. कार्यक्रम में भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. धार्मिक अनुष्ठान के दौरान विकसित भारत के संकल्प को दोहराया गया और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की गई.