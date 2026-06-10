मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, हरियाणा में यज्ञ-हवन कर की गई दीर्घायु की कामना, नेताओं ने गिनाईं 12 सालों की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर हरियाणा में भाजपा नेताओं ने यज्ञ, हवन और पूजा कर दीर्घायु की कामना की.
Published : June 10, 2026 at 5:08 PM IST
फरीदाबाद/भिवानी/पंचकूला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हरियाणा के विभिन्न जिलों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित प्राचीन माता पथवारी मंदिर में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में विशेष यज्ञ, हवन और पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य तथा राष्ट्र की निरंतर उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई.
मूलचंद शर्मा ने गिनाईं उपलब्धियां: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मूलचंद शर्मा ने माता पथवारी मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, "यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक दौरे के दौरान बल्लभगढ़ में संबोधन की शुरुआत माता पथवारी के स्मरण के साथ की थी. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने यज्ञ में भाग लेकर राष्ट्र कल्याण की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं. भारत आज आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है."
भिवानी में जोगीवाला मंदिर में हुआ हवन: वहीं, भिवानी में भी भाजपा नेताओं ने जोगीवाला मंदिर में यज्ञ-हवन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. कार्यक्रम में भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. धार्मिक अनुष्ठान के दौरान विकसित भारत के संकल्प को दोहराया गया और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की गई.
सांसद धर्मबीर सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद धर्मबीर सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी को चुनौतियों से घिरा देश मिला था, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने देश को विकास की नई दिशा दी है. प्रधानमंत्री ने लगातार राष्ट्रहित में कार्य करते हुए देश की तस्वीर बदलने का काम किया है. मोदी ने 12 वर्षों में बिना थके और बिना रुके देशहित में काम किया है. कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से देश की दिशा बदली है. यदि पहले जैसी अस्थिर सरकारें होतीं तो देश की स्थिति अलग होती. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री की दीर्घायु आवश्यक है."
पंचकूला में शिव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना: इसके अलावा पंचकूला के सेक्टर-9 स्थित शिव मंदिर में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के नेतृत्व में विशेष पूजा-अर्चना और यज्ञ का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री श्री 108 तपोनिष्ठ अग्निहोत्री सम्पूर्णानंद ब्रह्मचारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा राष्ट्र के विकास, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की गई.
12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए इस आयोजन में देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और विकसित भारत के संकल्प की सफलता के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई. इस दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. आज भारत विश्व मंच पर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के साथ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है."
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