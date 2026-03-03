सीएम का स्वागत करने से रोकने पर भड़के भाजपा नेता, हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री से की शिकायत
हरिद्वार में सीएम धामी के कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत करने से रोके जाने पर बीजेपी नेता भड़के.
हरिद्वार: गुरुकुल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने से पहले दर्जाधारी मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों के बीच पुलिस का विवाद हो गया. सुरक्षा घेरे में जाने से रोके जाने पर भाजपा के कई पदाधिकारी नाराज हो गए. विवाद बढ़ता देख कुछ अधिकारियों ने बीच बचाव कराकर मामला शांत कराया, लेकिन दर्जाधारी और भाजपा पदाधिकारियों ने हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से शिकायत कर बताया कि हेलीपैड पर अधिकारियों द्वारा हर बार अभद्र व्यवहार किया जाता है. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं.
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा था. गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री बैरागी कैंप पहुंचे थे. मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर आने का अलर्ट जारी हुआ तो, कई सुरक्षाकर्मियों ने रस्सी से सुरक्षा घेरा बनाया. इसी बीच दर्जाधारी ओमप्रकाश जमदग्नि, दर्जाधारी सुनील सैनी, भाजपा के जिला महामंत्री संजीव चौधरी, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष आशु चौधरी समेत कई कार्यकर्ता अंदर जाने लगे. लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देकर सुरक्षा कर्मियों ने ओम प्रकाश जमदग्नि और सुनील सैनी को अंदर जाने से रोक दिया.
सुरक्षा घेरे में जाने से रोकने पर ओम प्रकाश जमदग्नि ने हंगामा खड़ा कर दिया. वो नाराज होकर गुरुकुल मैदान में खड़े हो गए. ओम प्रकाश जमदग्नि को भड़कता देख उनके साथ अन्य नेता भी वहां खड़े हो गए. ओम प्रकाश जमदग्नि ने एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया. हंगामा होते देख हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह उनके पास पहुंचे और उन्हें मनाने लगे.
हंगामे के बीच सीएम धामी का हेलीकॉप्टर लैंड हो गया लेकिन ओम प्रकाश जमदग्नि ने एसपी सिटी को माफी मांगने तक की बात कह डाली. इस बीच अन्य अधिकारियों ने आकर नाराज नेताओं को मनाया और मुख्यमंत्री के पास स्वागत के लिए ले गए. इतना ही नहीं, जैसे ही नाराज नेता मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तभी उन्होंने मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत कर दी और बताया कि हेलीपैड पर जब भी मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए नेता आते हैं, हर बार अधिकारियों द्वारा उनसे मिलने के लिए रोका जाता है.
यह पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों के कैमरे में कैद हो गया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में हर बार मिलने से रोका जाता है. कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए.
-संजीव चौधरी, जिला महामंत्री-
