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भाजपा कार्यालय घेराव: हत्या करने के प्रयास से लेकर दंगा करने का लगा कांग्रेस पर आरोप, थाना में दी शिकायत

रांचीः राजधानी में भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अरगोड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया है. कांग्रेस के बाद भाजपा की ओर से दर्ज कराए गए कांड में कई नेताओं के नाम शामिल हैं.

बीजेपी की ओर से महानगर अध्यक्ष वरुण साहू द्वारा अरगोड़ा थाना को दी गई. इस लिखित शिकायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के निर्देश पर लाठीडंडा, रॉड एवं पत्थर से भाजपा कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया गया है.

BJP नेता द्वारा थाना में दिए आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

लिखित शिकायत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार राजा उज्जवल प्रकाश तिवारी, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, प्रदीप तुलस्यान, राकेश सिन्हा, सुनील सिंह, किशोर शाहदेव, डॉ. तौसीफ एवं शहबाज अहमद, आलोक दुबे,सोमनाथ मुंडा सहित कई लोगों के नाम दर्ज हैं. इन नेताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी, डंडा, रॉड और पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया गया है.

अरगोड़ा थाना में दी गई लिखित शिकायत में भाजपा कार्यकर्ता सुशील दुबे का घड़ी एवं सोने का चेन भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा छिनने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में कांग्रेस के नेता अजय नाथ शाहदेव और सुरेंद्र सिंह पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटना एवं जानलेवा हमले किए जाने का आरोप लगाया गया है. लिखित शिकायत में वरुण कुमार साहू सहित भाजपा के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं का नाम का जिक्र करते हुए इस घटना में घायल होने पर इलाजरत होने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई है.