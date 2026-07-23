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भाजपा कार्यालय घेराव: हत्या करने के प्रयास से लेकर दंगा करने का लगा कांग्रेस पर आरोप, थाना में दी शिकायत

रांची में भाजपा कार्यालय घेराव को पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

BJP leaders filed Complaint to police station against Congress following protest at party office in Ranchi
थाना में आवेदन देने पहुंचे भाजपा के आला नेता (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:38 PM IST

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रांचीः राजधानी में भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अरगोड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया है. कांग्रेस के बाद भाजपा की ओर से दर्ज कराए गए कांड में कई नेताओं के नाम शामिल हैं.

बीजेपी की ओर से महानगर अध्यक्ष वरुण साहू द्वारा अरगोड़ा थाना को दी गई. इस लिखित शिकायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के निर्देश पर लाठीडंडा, रॉड एवं पत्थर से भाजपा कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया गया है.

BJP leaders filed case against Congress following protest at party office in Ranchi
BJP नेता द्वारा थाना में दिए आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

लिखित शिकायत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार राजा उज्जवल प्रकाश तिवारी, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, प्रदीप तुलस्यान, राकेश सिन्हा, सुनील सिंह, किशोर शाहदेव, डॉ. तौसीफ एवं शहबाज अहमद, आलोक दुबे,सोमनाथ मुंडा सहित कई लोगों के नाम दर्ज हैं. इन नेताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी, डंडा, रॉड और पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया गया है.

अरगोड़ा थाना में दी गई लिखित शिकायत में भाजपा कार्यकर्ता सुशील दुबे का घड़ी एवं सोने का चेन भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा छिनने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में कांग्रेस के नेता अजय नाथ शाहदेव और सुरेंद्र सिंह पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटना एवं जानलेवा हमले किए जाने का आरोप लगाया गया है. लिखित शिकायत में वरुण कुमार साहू सहित भाजपा के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं का नाम का जिक्र करते हुए इस घटना में घायल होने पर इलाजरत होने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई है.

BJP leaders filed case against Congress following protest at party office in Ranchi
BJP नेता द्वारा थाना में दिए आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

हत्या करने के प्रयास से लेकर साथ दंगा करने का कांग्रेस पर आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित कई नेताओं की मौजूदगी में की लिखित शिकायत दी गयी. जिसमें कांग्रेस नेताओं पर हत्या करने के प्रयास से लेकर साथ दंगा करने, मारपीट, तोड़फोड़, पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज करने का आग्रह किया गया है. बीजेपी ने इस संबंध में लिखित आवेदन के साथ घटना का वीडियो का पेन ड्राइव भी सौंपते हुए कारवाई करने का आग्रह किया है.

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