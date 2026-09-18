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पूर्व मंत्री विमला प्रधान के निधन पर भाजपा ने जताया दुख, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया अपूरणीय क्षति

विमला प्रधान (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )