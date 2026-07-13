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केदारनाथ VIP मेहमाननवाजी मामला, अधूरी जांच पर ही हो गया फैसला, BJP नेताओं को सफाई का मौका तक नहीं

केदारनाथ वीआईपी मेहमाननवाजी मामले में भाजपा नेताओं को सफाई देने का मौका तक नहीं मिला ( PHOTO- ETV Bharat )