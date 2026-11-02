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हरक सिंह के पारिवारिक विवाद में कूदी भाजपा, सोनिया आनंद और दीप्ति रावत कॉन्ट्रोवर्सी से सियासत गर्म

हरक सिंह के पारिवारिक विवाद में कूदी भाजपा ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद लगातार तूल पकड़ रहे हैं. उनकी पत्नी दीप्ति रावत और कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत के बीच सामने आए विवाद के साथ ही सोनिया आनंद के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की शिकायत ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. अब इस पूरे मामले में भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत ने अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी है. भाजपा ने जहां जमीन विवाद में निष्पक्ष जांच की बात कही है, वहीं हरक सिंह रावत के पुराने राजनीतिक बयानों और उनके पारिवारिक विवाद को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

जमीन विवाद में भाजपा सरकार को घसीटना गलत: सोनिया आनंद रावत के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की शिकायत पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि, इस मामले में भाजपा सरकार को बेवजह घसीटा जा रहा है. किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है और शिकायत मिलने पर पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच किया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है.