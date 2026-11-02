हरक सिंह के पारिवारिक विवाद में कूदी भाजपा, सोनिया आनंद और दीप्ति रावत कॉन्ट्रोवर्सी से सियासत गर्म
सोनिया आनंद भूमि विवाद और दीप्ति रावत मामले पर भाजपा नेताओं के बयान शुरू हो गए हैं. कटाक्ष के साथ नसीहत भी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 5:21 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद लगातार तूल पकड़ रहे हैं. उनकी पत्नी दीप्ति रावत और कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत के बीच सामने आए विवाद के साथ ही सोनिया आनंद के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की शिकायत ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. अब इस पूरे मामले में भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत ने अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी है. भाजपा ने जहां जमीन विवाद में निष्पक्ष जांच की बात कही है, वहीं हरक सिंह रावत के पुराने राजनीतिक बयानों और उनके पारिवारिक विवाद को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
जमीन विवाद में भाजपा सरकार को घसीटना गलत: सोनिया आनंद रावत के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की शिकायत पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि, इस मामले में भाजपा सरकार को बेवजह घसीटा जा रहा है. किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है और शिकायत मिलने पर पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच किया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है.
जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इसमें भाजपा का हाथ होने या किसी को राजनीतिक कारणों से परेशान किए जाने जैसी बात सही नहीं है. अगर सोनिया आनंद रावत सही हैं तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
-रुचि भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा-
जमीन धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचा पीड़ित: देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कंडोली निवासी हरिओम सहगल ने एसएसपी देहरादून को शिकायती पत्र देकर सोनिया आनंद रावत के खिलाफ जमीन से जुड़े मामले में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि, उनके दोनों हाथ नहीं हैं और वह बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने के साथ ही संबंधित संपत्तियों और दस्तावेजों की पड़ताल कर न्याय दिलाने की मांग की है. शिकायत सामने आने के बाद सोनिया आनंद रावत ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे वर्ष 2021 का मामला बताया था.
प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और अब राजनीतिक लोगों के इशारे पर उनकी छवि खराब करने के लिए इसे उठाया जा रहा है.
-सोनिया आनंद रावत, कांग्रेस नेता-
हर महिला के लिए ऐसी बातें तकलीफदेह: हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत से जुड़े विवाद पर भी रुचि भट्ट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, एक महिला होने के नाते वह दीप्ति रावत की पीड़ा को समझ सकती हैं. दीप्ति रावत जिस तरह पत्रकारों से तथ्यों के आधार पर बात करने और हरक सिंह रावत की पत्नी को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठा रही हैं, उससे यह मामला गंभीर हो जाता है.
अब यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कौन महिला है, जिसे हरक सिंह रावत की पत्नी बताया जा रहा है और किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं. किसी भी महिला के लिए इस तरह के दावे मानसिक रूप से तकलीफदेह हो सकते हैं. अगर दीप्ति रावत इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं या न्यायालय की शरण लेना चाहती हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए. एक महिला होने के नाते उनकी सहानुभूति दीप्ति रावत के साथ है.
-रुचि भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा-
हरक सिंह पर दिलीप रावत का तंज: भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत के पुराने राजनीतिक बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, हरक सिंह रावत ने एक समय धारी देवी की कसम खाकर कहा था कि वह मुख्यमंत्री के अलावा कोई मंत्री पद नहीं लेंगे. लेकिन इसके करीब 15 दिन बाद ही वह मंत्री बन गए थे. ऐसे में अब उनकी कसमों और बयानों पर जनता कितना भरोसा करेगी? यह सवाल है.
राजनीति हो या सामान्य जीवन, व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए. हर समय बोलते रहने से कई बार व्यक्ति खुद ही मुश्किल में पड़ जाता है. वह कई बार लोगों को अपना चेला, अनुयायी और अपना अहसानमंद बता देते हैं. छोटी-छोटी बातों को सार्वजनिक करने से विवाद बढ़ते हैं और व्यक्ति खुद ही फंस जाता है.
-दिलीप रावत, वरिष्ठ विधायक, भाजपा-
दीप्ति रावत को लेकर खुद स्थिति स्पष्ट करें हरक सिंह: हरक सिंह रावत के पारिवारिक विवाद पर दिलीप रावत ने कहा कि, यह उनका निजी और पारिवारिक मामला है. इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते. हालांकि उन्होंने दीप्ति रावत की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि, उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वह मानसिक रूप से आहत हैं और अपनी बात दिल से रख रही हैं. ऐसे में हरक सिंह रावत को खुद सामने आकर अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
हरक सिंह रावत को बताना चाहिए कि उनकी वास्तविक पत्नी कौन है और अगर कोई दूसरी महिला इस तरह का दावा कर रही है तो उसके पीछे क्या वजह है. अगर कोई गलत दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए.
-दिलीप रावत, वरिष्ठ विधायक, भाजपा-
मुख्यमंत्री धामी पर बयान को लेकर भी हरक को घेरा, जेनी प्रकरण का किया जिक्र: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर हरक सिंह रावत की ओर से दिए गए बयान पर भी दिलीप रावत ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के नेतृत्वकर्ता होने के साथ ही सरकार और पार्टी का पक्ष भी रखते हैं. अगर कोई पार्टी या सरकार पर गलत आरोप लगाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है. दिलीप रावत ने जेनी प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब यह मामला सामने आया था, तब हरक सिंह रावत भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस में थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री थे. उन्होंने सवाल उठाया कि उस मामले में बच्चे के वास्तविक पिता को लेकर स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
-दिलीप रावत, वरिष्ठ विधायक, भाजपा-
जमीन शिकायत से पारिवारिक विवाद तक, सियासी बयानबाजी तेज: फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अलग-अलग पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. एक तरफ हरिओम सहगल ने सोनिया आनंद रावत के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की शिकायत देकर जांच की मांग की है, वहीं सोनिया आनंद इसे पुराना और न्यायालय में विचाराधीन मामला बताते हुए अपनी छवि खराब करने की कोशिश करार दे रही हैं.
दूसरी तरफ दीप्ति रावत और हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ा है. अब सबकी नजर पुलिस जांच, संबंधित पक्षों की आगे की प्रतिक्रिया और हरक सिंह रावत की ओर से इन सवालों पर दिए जाने वाले जवाब पर रहेगी.
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