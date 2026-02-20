भाजपा नेता की बेटी के साथ 3.50 लाख की ठगी, ठग ने सोशल मीडिया के जरिए बनाया शिकार
साइबर ठग ने शुरूआत में महज 70 रुपए की डिमांड की और इसके बाद यह रकम कुल मिलाकर 3.50 लाख रुपए तक पहुंच गई.
Published : February 20, 2026 at 8:49 PM IST
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र से एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया, जिसमें साइबर ठग ने एक भाजपा नेता की बेटी को शेयर बाजार में रुपए लगाकर दुगनी रकम देने की लालच दिया. साइबर ठग ने 3.50 लाख रुपए की राशि ठगने के बाद पीड़िता के फोन उठाने बंद कर दिए. बार–बार कोई न कोई बहाना बनाकर कुछ समय में पैसे देने की बात करता रहा. पीड़ित पक्ष की ओर से शिवाजी पार्क थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिस पर थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है.
पीड़िता हेमलता के पिता निर्मल सूरा ने बताया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया के जरिए गत वर्ष 24 जून को लोकेंद्र नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई. युवक ने पीड़िता को खुद को आईएफएस की ट्रेनिंग करना बताया. साथ ही शेयर मार्केट में पैसा लगाकर दुगना मुनाफा कमाने का जरिया बताया. भाजपा नेता निर्मल पूरा ने बताया कि पहले तो पीड़िता ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया. लेकिन उसने फर्जी दस्तावेज व कई लोगों को मिले मुनाफे की फोटो दिखाई, तो उनकी बेटी उसके चंगुल में फंस गई.
कई खातों से पीड़िता ने किए पैसे ट्रांसफर: भाजपा नेता ने बताया कि शुरुआत में साइबर ठग ने उनकी बेटी से शेयर ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोलने के नाम पर डॉक्यूमेंट लिए. इसके बाद साइबर ठग ने कुछ राशि खाते में डलवाई, जिस पर पीड़िता ने पहले 70 रुपए भेजे. इसके बाद ठग छोटी–छोटी राशि के रूप में पैसे मंगवाता रहा. इस तरह कुल मिलाकर आरोपी ने पीड़िता से करीब 3.50 लाख रुपए की ठगी की. पीड़िता के पिता ने बताया कि बेटी ने साइबर ठग को कई खातों से राशि ट्रांसफर की है. इसमें कुछ राशि पीड़िता के खाते से, कुछ राशि पीड़िता के दोस्तों के खाते से ट्रांसफर किए.
'मुनाफ़े की पूछने पर बनाता रहा बहाना': निर्मल सूरा ने बताया कि जब साइबर ठग से पीड़िता ने मुनाफे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो आरोपी खुद को कभी ट्रेनिंग में व्यस्त, कभी परिवार में मौत होना व कभी जयपुर में किसी जरूरी काम से जाना बताने लगा. जब बार–बार ठग बहाना देता रहा, तो पीड़िता को युवक पर शक हुआ और उसने अपने परिजनों को इस घटना से अवगत कराया. इसके बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस प्रकरण में शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया.