बिहार के बाद बंगाल जीतने का दावा, क्या मोदी-नीतीश की रणनीति से गिरेगा ममता का किला, छत्तीसगढ़िया नेता भर रहे हुंकार

बीजेपी के बड़े नेताओं ने कर दिया दावा: पश्चिम बंगाल को जीतने का दावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने कर दिया है. इसकी दूसरी बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का बिगड़ना. नीतीश कुमार का गद्दी पर बैठना उनके सुशासन के संकल्प का एक बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है. अब पश्चिम बंगाल से जंगल राज को खत्म करने की रणनीति राजनीति का मुख्य हिस्सा बन रही है. भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के राजनीति का आधार भी पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बलात्कार. हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति. एसआईआर का विरोध, बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनता जा रहा है. क्योकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जो मुद्दे हैं, बिहार में उन्हीं मुद्दों को हराकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है.

छत्तीसगढ़ से क्यों हो रहा है दावा: बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद जो राजनीतिक हालात बने हैं. उसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं की बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करना है. बिहार की सियासत पश्चिम बंगाल से सटी हुई है. जाति समीकरण की गोलबंदी बिहार और पश्चिम बंगाल में एक जैसी मानी जाती है. हालांकि मुस्लिम वोट के समीकरण पर क्षेत्रीय ताने-बाने में थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है. लेकिन राजनीति की वजह है और राजनीति में सबसे मजबूत वोट बैंक की धुरी जाति का आधार ही होती है. जो इस बार बिहार में टूट गया. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब मुस्लिम यादव समीकरण जिस तरीके से बिहार में टूटी इसका फायदा कई और जगहों मिल सकता है.

बंगाल जीत के दावे करने लगे बीजेपी नेता: भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ ही एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां एनडीए कमजोर मानी जाती थी. बिहार में जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए तो वहां भी एनडीए मजबूती से खड़ी है. राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल जो यादव और मुस्लिम वोट को परंपरागत वोट कहते थे 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में वह समीकरण भी टूट गया.

बिहार से क्या नया मिला: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार बिहार में कई नए राजनीतिक समीकरण गढ़ दिए. अब तक राजनीतिक समीक्षक इस बात को मानते रहे थे कि देश में जो शहरी विधानसभा सीटे हैं उनको बीजेपी आसानी से जीत लेती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बीजेपी की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन के नए आधार को खड़ा कर दिया. बिहार में जिस वोट बैंक पर परंपरागत वोट बैंक की बात होती थी वो दावा भी टूट गया और इसके कई नए उदाहरण खड़े हो गए.

रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं. उन राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक आधार के मजबूत होने का दावा करना शुरू कर दिया है. बिहार चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब पश्चिम बंगाल जीतने का दावा कर रहे हैं. बिहार में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नई रणनीति का नया स्वरूप जरूर खड़ा कर रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के मार्च अप्रैल महीने में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से जीत का दावा करना शुरू कर चुकी है.

एसआईआर का विरोध नहीं आया काम: राहुल गांधी ने पूरे देश में सबसे पहले एसआईआर का विरोध बिहार में शुरू किया. लगभग 15 दिनों की यात्रा का परिणाम नतीजों के तौर पर कुछ नहीं निकला. भारतीय जनता पार्टी को सामने रख करके तेजस्वी यादव मुस्लिम राजनीति की बात करते रहे. इस बार तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति को ही बिहार की जनता ने नकार दिया. ममता बनर्जी को एसआईआर का विरोध और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ दो ऐसे बड़े आधार हैं जिन पर जीत का दारोमदार टिका है. लेकिन बिहार के आए चुनाव के परिणामों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए भी परेशानी इस रूप में खड़ी कर दी है कि, विकसित भारत का नारा, गांव की बढ़ती आर्थिक संरचना, संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास जो विकसित बिहार के लिए एक चुनौती माना जाता था, उसे बिहार में आत्मसात किया गया. अब यह बात मानी भी जा रही है कि बिहार में बदलाव किया जा सकता है. यही वजह है कि विकास के उसी एजेंडे पर बिहार की जनता ने वोट दिया. यहीं से ममता की तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण के मुद्दों वाली राजनीति का वोट बैंक डगमगा सकता है.

ममता के सामने क्या हैं चुनौतियां: छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानकर चल रहे हैं कि, बंगाल में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है. पश्चिम बंगाल में जिस तरह के आधार बने थे कानून व्यवस्था को लेकर जितने सवाल खड़े हुए हैं उससे एक बात तो साफ है की व्यवस्था सुधार के नाम पर वोट वाली यह राजनीति पश्चिम बंगाल में की जा सकती है. इसीलिए छत्तीसगढ़ से ऐसा दावा हुआ शुरू हो गया है और भाजपा के लिए एक नया एजेंडी बन गया है.

हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव जीता है. अब अगली तैयारी पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का जंगल राज है उससे जनता ऊब चुकी है. अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी: विष्णु देव साय, सीएम

विकास के आधार पर हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं. विकास का सही आधार तभी खड़ा होगा जब अपराध पूरी तरह से खत्म होगा. पश्चिम बंगाल में जंगल राज है और जनता इससे निजात चाहती है: अरूण साव, डिप्टी सीएम

बिहार में आया चुनाव परिणाम यह बताता है कि देश की जनता अब जाति की संकीर्णता में बंधी नहीं रहना चाहती. बदलाव विकास के आधार पर हुआ है और अब देश की जनता विकास चाहती है. विकास का आधार ही पश्चिम बंगाल में बदलाव का कारण बनेगा. क्योंकि खराब कानून व्यवस्था कभी भी एक मजबूत और स्थायी विकास नहीं दे सकता है. भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सुशासन की सरकार देगी: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री



बीजेपी ने पकड़ी कमजोर कड़ी: बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए अभी से जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे के कई मजबूत आधार हैं. भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. लेकिन बिहार चुनाव के बाद नई राजनीति की जो दिशा मिली है वह भाजपा के लिए और और ऊर्जान्वित होकर काम करने का अवसर दे रही है. पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चीज मजबूत हैं, वह ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से कमजोर होती कड़ी के तौर पर देखी जा रही है.



मैं बिहार चुनाव में एक बात समझ पाया हूं की बिहार में जाति वाली राजनीति को तोड़ दिया है. जिस तरीके का जनमत आया है उसमें विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है. सबसे बड़ी बात महिला और युवाओं का नीतीश कुमार पर वह भरोसा है जिसने जनता दल यूनाइटेड को इतनी सीटें दी. बिहार जीतने के बाद पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके का दावा बीजेपी कर रही है उसके एक नहीं कई वजह हैं. दावा छत्तीसगढ़ से नहीं बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा की राजनीतिक नीति का है. यह सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेता नहीं पूरे भारत के भाजपा के नेता बोल रहे हैं: दुर्गेश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक

बीजेपी की मजबूती के कई कारण



भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का एक मजबूत आधार देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध का था, जिसमें कभी नीतीश कुमार द्वारा बनाया जा रहा गठबंधन था. जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थीं. देश में भाजपा ने इस बात को मजबूती से जनता के समझ रखा गया की जो विरोध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, जो विरोध बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो विरोध दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं, जो विरोध झारखंड से हेमंत सोरेन कर रहे हैं वह नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं देश के विकास का विरोध है. देश के जनमानस में एक बात बैठी हुई है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ विकास का काम कर रहे हैं. ऐसे में यह विकास के विरोध वाली बात को जनता स्वीकार कर रही है. ममता बनर्जी का राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव से अभी भी लगाव बना हुआ है. लेकिन जिस राजनीतिक आधार पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल खड़ी थी उसे बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में जनता ने नकार दिया. राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत आधार मुस्लिम यादव समीकरण था जो 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव नहीं बचा पाए. यह ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर पर चिंता का विषय है. जिस वोट बैंक को ममता अपना मान रही है उसका कितना आधार बचेगा. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की हर नीति का विरोध करते थे. अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है. ममता बनर्जी यह मानकर चल रही हैं कि इस तरह का विरोध पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है इसके लिए कोई दूसरी राजनीतिक रणनीति बनानी होगी. ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा यह बिल्कुल साफ है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी इसके लिए भाजपा के हर समीकरण का तोड़ निकलना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है. पूर्वी भारत के लिए नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं. बिहार में सुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सबसे बड़ी पहचान है. अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर नीतीश कुमार कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगते हैं तो ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के उन सवालों का जवाब देना होगा. ममता के लिए कानून व्यवस्था के सवाल पर उत्तर देना नीतीश के गठबंधन और समीकरण वाले आधार पर सवाल खड़ा करेगा. क्योंकि ये लोग उस वक्त एक साथ थे और एक मंच पर खड़े होकर मोदी की मुखालफत कर रहे थे. बिहार में राहुल गांधी को SIR का विरोध बहुत कुछ नहीं दिला पाया. पश्चिम बंगाल में भी इसका विरोध हो रहा है. इसका कितना फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा इसका एक बार आकलन फिर से शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी इस बात की चर्चा है की गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का विरोध जनता के बीच कितना सार्थक होगा. बिहार में पिछड़ा वोट बैंक पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के घटक दलों के साथ जुड़ा है. यह सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खड़ी होगी. यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में मजबूत होने का सबसे बड़ा आधार भी बन सकती है.

बिहार ने इस बार जाति से ऊपर जाकर वोट दिया है. यह वोट विकास को लेकर गया है या किसी और विश्वास पर यह तो जनता जनार्दन का फैसला है. लेकिन एक बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है की जिस वोट बैंक को बांट करके देखा जाता था, उस वोट बैंक ने विकास के नाम पर एकजुटता दिखाई है. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उसके दावे को बिहार से इसलिए किया जा रहा है. जिस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिहार में कहा जाता था कि यह कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर नहीं जाएगा वह वोट भी एनडीए की तरफ गया: रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

''ओबीसी वर्ग ने विकास पर वोट किया'': वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने बताया कि, राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की या फिर वह समीकरण को समझ ही नहीं पाए यह सब कुछ बाद में समीक्षा का विषय है. एक बात साफ है कि, जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन के पार्टियों को चुनाव परिणाम के तौर पर मिला है. वह विकास का एक बड़ा आधार है. रवि उपाध्याय ने बताया कि मुस्लिम यादव वोट बैंक किसी के कब्जे का वोट बैंक नहीं रहा. ओबीसी वर्ग ने बिहार में विकास को लेकर वोट दिया है. अभी का जो फैसला आया है उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है.

'' प. बंगाल में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती '': रवि उपाध्याय ने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था का राज एक बड़ी चुनौती के तौर पर है. जाति आधार भी वहां है. कानून व्यवस्था को बिहार में मजबूत किया गया है. जाति आधार विकास के नाम पर अब मजबूत नहीं रहा. अगर इस फैक्टर को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए तैयार किया है तो निश्चित तौर पर वहां की ममता सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है. लेकिन सभी राजनीतिक दल हैं, सबका अपना वोट बैंक है, सबकी अपनी तैयारी है, हर क्षेत्र का अपना-अपना प्रभाव और असर है.



बंगाल के सियासी समीकरण पर पत्रकार उचित शर्मा का बयान: छत्तीसगढ़ के नेताओं का बिहार फतह के बाद बंगाल जीतने के दावे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, बिहार की राजनीति अलग थी. बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार थी और नीतीश कुमार की ही सरकार बनी है. बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है. जो परिणाम आए हैं उसमें जो भी वोट बैंक चाहे जिस तरफ गया हो, लेकिन एक बात तो बीजेपी को बेहतर तरीके से पता है कि बंगाल में बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार नहीं है. किसी भी राज्य के चुनाव के लिए बहुत मजबूत रणनीति बनाती है. यही बात बंगाल के लिए भी लागू होती है. बिहार का परिणाम जिस तरह का आया है, भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले दलों के लिए एक चुनौती तो जरुर है.



