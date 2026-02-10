ETV Bharat / state

बीजेपी निगम मंडल प्राधिकरण में इन नेताओं के लिए अब भी मौका, परफॉर्मेंस से लगा सकेंगे चौका

बीते दिनों जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिला प्रभारियों की सूची जारी की थी. उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये पूर्व विधायक से लेकर पूर्व सांसद तक प्रभारी की जवाबदारी संभाल चुके इन नेताओं के पुर्नवास के बाद अब निगम मंडल के आकांक्षी नेताओं की सूची छोटी हो जाएगी. लेकिन आज भोपाल बीजेपी मुख्यालय में हुई बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में इन नेताओं को ये संकेत दिया गया कि नई जवाबदारी के बाद भी वे निगम मंडल की रेस से बाहर नहीं हुए हैं.

माना जा रहा है कि प्रभारियों को दिए गए इस टास्क के रिजल्ट पर ही उनकी परफार्मेंस रिपोर्ट तय होगी. तीन साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों को कौन सा टास्क दिया गया. क्यों बीजेपी ने इस बार कमजोर बूथों पर अभी से पकड़ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है.

भोपाल: निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे और प्रदेश प्रभारी बना दिए गए भाजपा नेताओं के लिए अब भी चांस है. यानि वे पद की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं. भोपाल में आज हुई जिला प्रभारियों की बैठक में इस तरह का इशारा इन नेताओं को मिला है. उधर पंचायत नगर पालिका समेत तीन साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडलवाल ने जिले के प्रभारियों को नया टास्क भी दे दिया है.

जानकारी के मुताबिक बैठक में इन नेताओं से ये कहा गया है कि आप लोगों को जिला प्रभारी का दायित्व दिया गया इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आगे किसी भी पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं. अयोग्यता का पैमाना केवल एक है कि आप अपनी जवाबदारी में कोताही बरत जाएं. जो जिम्मेदारी आपको दी गई है.. जो टास्क आपके सामने है.. उसे पूरा करने के लिए जुट जाएं. जब वहां आपकी परफार्मेंस बिगड़ेगी तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. आपकी योग्यता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है. बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी उपस्थित थे.

भाजपा निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्ति का इंतज़ार (ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों को अभी से मिल गया ये टास्क

तीन साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा इस बार पार्टी चुनाव प्रभारियों के जरिए एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने जा रही है जो अभी से चुनावी एक्शन प्लान पर काम करेगा. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष खंडेलवाल ने प्रदेश प्रभारियों की एक पूरी टीम तैयार कर ली है जो विधानसभा चुनाव से काफी पहले इलेक्शन के एक्शन मोड में आकर काम करेगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जिला प्रभारी आगामी नगर पालिका, विधानसभा चुनाव रोडमैप करेंगे तैयार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है हमेशा काम महत्वपूर्ण होता है. उन्होने बताया कि जिला प्रभारी आगामी नगर पालिका, पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर 3 साल का रोडमैप में तैयार करेंगे. ये टास्क उन्हें दिया गया है. जिला प्रभारी ही कमजोर बूथ और मंडलों को भी मजबूत करेंगे.

ऐसे पार्टी में पॉवर फुल होंगे जिला प्रभारी

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगा उसमें जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. नियुक्तियों में भी जिला प्रभारी का अहम रोल होगा. चुनाव के दौरान भी जिला प्रभारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. चुनाव के दौरान भी समन्वय तालमेल के साथ जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी के साथ काम करेंगे.

जिला प्रभारी की नई जिम्मेदारी में आए पूर्व विधायक पुष्पेन्द्र नाथ पाठक कहते हैं, पार्टी में जिला प्रभारी की व्यवस्था पुरानी है. लेकिन जवाबदारियां और बढ़ी हैं. जिले में जिला प्रभारी एक सेतु की तरह भी काम करता है और जिस तरह का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी ने हमें दिया है. जाहिर है कि हम उस दायित्व पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जो रोडमैप की जवाबदारी हमें दी गई है वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.