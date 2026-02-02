ETV Bharat / state

बजट को लेकर सियासत: पायलट और गहलोत पर मदन राठौड़ का करारा पलटवार, अजमेर में दीयाकुमारी बोलीं- बजट विकास की धुरी

राठौड़ ने उदयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. राठौड़ ने सचिन पायलट पर कहा कि वे स्व. राजेश पायलट के बेटे हैं. उन्हें आटे-दाल का भाव भी पता नहीं है. गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा वे यदि बजट की तारीफ करेंगे तो उनकी दुकान खाली हो जाएगी, इसलिए उन्हें तो विरोध करना ही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के हर अच्छे काम का भी विरोध करना अपनी मजबूरी समझते हैं.

उदयपुर/अजमेर: केंद्रीय बजट को लेकर राजस्थान की राजनीति में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने बजट को लेकर उठाए गए सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया. उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहा है. इधर, अजमेर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे किसान, महिला, युवा और गरीब को विकास की धुरी बनाया गया है.

केंद्रीय बजट की सराहना: राठौड़ ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें राजस्थान को विशेष महत्व दिया गया है. उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में नई सड़क योजनाएं लाई जा रही हैं. जिससे जयपुर, जोधपुर और पाली जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा राज्य में राजस्व बढ़ा है और सरकार ने विधायकों को सड़कों के विकास के लिए बड़ी राशि दी है. राठौड़ ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठा रही है. डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए बेहतर सुविधाएं और मापदंड तय किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके. उन्होंने कहा कि बजट में परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम विभागों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है.

अजमेर में बोलीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी— सबका साथ, सबका विकास की सार्थकता: अजमेर की प्रभारी मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएम नरेंद्र मोदी की 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे की सार्थकता नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई परियोजनाओं और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बजट में विशेष फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट ढांचागत विकास जैसे सड़कों, रेल, शहरी परिवहन और औद्योगिक विकास को नई गति देगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान बजट को बेहतर भविष्य अग्रसर कर रहे है. वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को इस बजट के माध्यम से धरातल पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट के प्रमुख अंश का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान, महिला, युवा और गरीब को विकास की धुरी बनाया गया है. उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर फीडबैक भी लिया. इस दौरान बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद रहे.