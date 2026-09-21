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भाजपा ने बताई हरदा की चुनौतियां, उत्तराखंड वापसी के प्लान को बताया फ्लॉप रोड शो

देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत राज्य में वापसी कर चुके हैं. पिछले लंबे समय से हरीश रावत प्रदेश से बाहर थे और उनको लेकर राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी. लेकिन तमाम कयासों और चर्चाओं के बीच हरीश रावत ने उत्तराखंड में वापसी कर ली.

खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड वापसी के दौरान रास्ते में कई अलग अलग पड़ाव तय किए. इसके लिए बाकायदा उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी जारी किया गया. जिसमें रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने से लेकर नारसन बॉर्डर, मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार गंगा जी में दूध अर्पित करने, मणिमाई मंदिर लच्छीवाला और देहरादून शहीद स्मारक तक का कार्यक्रम शामिल रहा. यही नहीं सोमवार को भी इसी तरह उनके कई जगहों पर जाने के कार्यक्रम जारी किए गए हैं. खास बात यह रही कि इस दौरान जगह-जगह पर पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए और इसके साथ ही पार्टी के अंदर उनके शक्ति प्रदर्शन को भी सीधे तौर से देखा गया.

हरीश रावत ने उत्तराखंड आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी भी दे दी और अपने पीएस के घर पर ED के छापे को लेकर उनकी नाराजगी भी दिखाई दी. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार उनकी सभी संपत्तियों की जांच करवा ले और इसके लिए चाहे तो सभी जांच एजेंसियों का एक पैनल भी बनवा ले. हालांकि हरीश रावत भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी चर्चा कांग्रेस में उनकी भूमिका को लेकर ही हुई. दरअसल लगातार यह बात कही जाती रही है कि हरीश रावत को धीरे-धीरे पार्टी साइड लाइन कर रही है. और ऐसे में हरीश रावत का वापस आना पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सबका ध्यान खींच रहा है.