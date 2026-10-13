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मनोज तिवारी के कैंसिल हुए रोड शो का मामला कोर्ट पहुंचेगा, BJP नेता ने प्रशासन को चेतावनी दी

गिरिडीहः बीते 12 अक्टूबर को गिरिडीह में सांसद मनोज तिवारी और डॉ. सौंदर्या शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द किए जाने को लेकर भाजपा नेता विनोद सिन्हा ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर सनातन विरोधी का आरोप लगाया है. गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर विनोद सिन्हा ने इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि के लिए नहीं, बल्कि युवाओं को सही रास्ता दिखाने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा था.

विनोद सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन अचानक आदेश रद्द कर दिया गया. इससे आयोजकों को परेशानी हुई. उन्होंने प्रशासन पर मानसिक तौर पर परेशान करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जरूरी है. इसी उद्देश्य से रोड शो का आयोजन किया गया था. ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उन पर रोक लगाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस तरह का निर्णय लेने से पहले उसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए.

बीजेपी नेता का बयान (Etv Bharat)

पहले भी सरकार रोक चुकी है कार्यक्रम

विनोद सिन्हा ने कहा उनके द्वारा सरकार और प्रशासन पर सनातन विरोधी का आरोप यूं ही नहीं लगाया जा रहा है. नवरात्रि के दरमियान जागरूकता के लिए सांसद मनोज तिवारी के रोड शो को रोकने से पहले वर्ष 2024 में बागेश्वर बाबा के प्रस्तावित कार्यक्रम को भी रद्द किया गया था. विनोद सिन्हा ने सवाल उठाया कि आखिर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों को बार-बार रद्द क्यों किया जा रहा है. उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए इस पूरे मामले में न्याय की मांग की.