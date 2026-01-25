राज्यभर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात," झामुमो ने कुछ इस तरह कसा तंज
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 130वां संस्करण सुनने के बाद जहां भाजपा नेताओं ने इसे प्रेरणादायक बताया, वहीं झामुमो ने तंज कसा है.
रांची: हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम "प्रधानमंत्री की मन" की बात को आज झारखंड में भी अलग-अलग जगहों पर भाजपा के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने पूरी एकाग्रता से सुना. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धुर्वा के एसवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 130वां संस्करण सुना. मौके पर पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. वहीं झारखंड प्रदेश सभागार में भी प्रदेश भाजपा प्रशिक्षण सह प्रमुख पंकज सिन्हा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के "मन की बात " कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन पर देखा.
पीएम मन की बात का हर एपिसोड प्रेरणादायकः बाबूलाल
कार्यक्रम के बाद बाबूलाल मरांडी और प्रशिक्षण सह प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम का हर एपिसोड देशवासियों के लिए प्रेरणादायक होता है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह हमेशा सबको 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने और देखने के लिए इस लिए प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि इससे पहला तो देश के अलग-अलग हिस्सों में और सामान्य लोगों द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्य की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी देशहित में अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है.
अद्भुत होता है मन की बात का हर एपिसोड-पंकज सिन्हा
झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रशिक्षण सह प्रमुख पंकज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" का आज का एपिसोड भी काफी प्रेरणादायक रहा. उन्होंने कहा कि आज अपने "मन की बात" कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने धूम्रपान नहीं करने के लिए युवाओं के प्रयास की प्रशंसा की, पश्चिम बंगाल की विवेकानंद संस्था के कार्यों की सराहना की, अरुणाचल सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं की टोली द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का जिक्र किया, वन विभाग के एक कर्मी द्वारा 125 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान करना या फिर गुजरात के एक गांव में चल रहे कम्युनिटी किचन, देश भर में मिलेट यानी श्रीअन्न का बढ़ता उपयोग यह सब के सब हर भारतीय को गौरवांवित करते हैं और हम भी ऐसा करें,इसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि आज के कार्यक्रम से यह भी जानकारी मिली कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले महीने देश में एक बड़ा आयोजन होनेवाला है. भाजपा नेता ने कहा राज्य की राजनीति में सत्ता में होने के बावजूद झामुमो के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके नेता अब "मन की बात" कार्यक्रम का भी विरोध करने लगे हैं.
पीएम मन की बात कार्यक्रम जनता से छलः झामुमो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम को देश की जनता के साथ छल करार देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमलोग लगातार देख और सुन रहे हैं कि पीएम मोदी किस तरह की मन की बात करते हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि 100 के पार डीजल-पेट्रोल और अब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया भी 100 के पास पहुंचने वाला है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से शंकराचार्य और उनके साथ के संतों के साथ व्यवहार हुआ, उससे साफ है कि ये भाजपा के लोग पाखंडी लोग हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि सनातन को कमजोर करने और धर्माचार्यों को अपमानित करने के विचार ही इनके मन में चलते रहते हैं. झामुमो नेता ने कहा कि क्या पीएम मोदी के "मन की बात" से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड से कालाधन वापस आ जाएगा, झारखंड के हक का करोड़ों रुपये वापस आ जाएगा? यह सब सवाल आज ज्यादा अहम हैं.
