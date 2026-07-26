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रांची में भाजपा नेताओं ने सुना पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम, बताया प्रेरणादायक

रांची: जुलाई के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "मन की बात" के जरिए देश को संबोधित किया. रांची में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं ने भी पीएम की मन की बात सुनी.

भाजपा के महामंत्री अमर बाउरी, गणेश मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता संदीप वर्मा, प्रवक्ता शोभा यादव, प्रवक्ता अशोक बड़ाइक और कई अन्य प्रदेश प्रवक्ताओं समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने "मन की बात" प्रोग्राम सुना.

प्रोग्राम के बाद, बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि पीएम मोदी का "मन की बात" प्रोग्राम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद, यह लंबे समय से चल रहा कार्यक्रम इसलिए सफल है क्योंकि यह देश भर के उन छिपे हुए हीरो को प्लेटफॉर्म पर लाता है जिनके बारे में देशवासियों को पहले से बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है. अमर बाउरी ने कहा कि समाज में छोटे-छोटे प्रयोग और कोशिशों का बड़ा असर होता है.

भाजपा नेताओं ने सुना पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम (Etv Bharat)

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने कहा कि पीएम मोदी का "मन की बात" कार्यक्रम बेहद प्रेरणादायक है. आज का एपिसोड भी प्रेरणादायक रहा. कारगिल युद्ध की विजय गाथा से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, देश भर में हो रही कोशिशों को सामने लाना बहुत इंस्पायरिंग है.

मन की बात में पीएम मोदी ने क्या कहा

कार्यक्रम के 136वें संस्करण में उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर देश के बहादुर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी. मानसून के मौसम में शुरू किए गए "कैच द रेन" अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से बारिश का पानी बचाने की अपील की.

अपने "मन की बात" प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए एथलीटों को बधाई दी और प्राइवेट सेक्टर द्वारा अंतरिक्ष में विक्रम-01 के सफल लॉन्च को देश के लिए गर्व का पल बताया. साइंस ओलंपियाड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के युवा टैलेंट को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के इतने सारे युवा ओलंपियाड में हिस्सा ले रहे हैं.