रांची में भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना प्रधानमंत्री का 140वां मन की बात कार्यक्रम, पीएम ने नशा मुक्त समाज बनाने का किया आह्वान
रांची में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 29, 2026 at 4:02 PM IST
रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 140वें संस्करण में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने नशे को युवाओं के भविष्य और समाज के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी और नशा मुक्त युवा अभियान का भी उल्लेख किया. उन्होंने संदेश दिया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, समाज और संगठनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी.
इधर, रविवार को रांची के बिरडीह धुर्वा स्थित संभो चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से सुना. युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा. प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जागरुकता बढ़ाने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया. उनका संदेश था कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकारी प्रयासों से सफल नहीं हो सकती, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है.'मन की बात' के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे सकारात्मक प्रयासों, सामाजिक बदलावों और जनभागीदारी से जुड़े विषयों को सामने रखते हैं. इस बार युवाओं में नशे की चुनौती को प्रमुखता दिए जाने से इस विषय पर सामाजिक जागरुकता बढ़ाने का संदेश दिया गया.
रांची में आयोजित सामूहिक श्रवण कार्यक्रम के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के विचारों को सुना. पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ समाज के निर्माण में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का रहा.
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