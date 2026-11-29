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रांची में भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना प्रधानमंत्री का 140वां मन की बात कार्यक्रम, पीएम ने नशा मुक्त समाज बनाने का किया आह्वान

रांची में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पीएम के मन की बात सुनते. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 140वें संस्करण में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने नशे को युवाओं के भविष्य और समाज के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी और नशा मुक्त युवा अभियान का भी उल्लेख किया. उन्होंने संदेश दिया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, समाज और संगठनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी.

इधर, रविवार को रांची के बिरडीह धुर्वा स्थित संभो चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.