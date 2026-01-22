ETV Bharat / state

गदरपुर में नहीं कटेगा राजनीतिक गदर! बीजेपी नेताओं की मींटिग कैंसिल, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे के बयान बीते कई दिनों से सुर्खियों में हैं. इसी बीच अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस भी थमा दिया गया. जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई. तब उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गन नेताओं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक का गदरपुर जाने का प्लान बन गया. इस मीटिंग को लेकर सियासी हल्कों में तरह तरह की बातें होने लगी.

इस बीच अब खबर आ रही है कि गदरपुर में अरविंद पांडे के घर होने वाली बीजेपी नेताओं की बैठक कैंसिल हो गई है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है. जिसके बाद फिलहाल तीनों ही नेता हरिद्वार रहेंगे.

पहले लगभग एक बजे हरिद्वार से ही तीनों नेताओं को गदरपुर के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी थी. जैसे ही तीनों नेताओं का प्लान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ वैसे ही राज्य में अलग-अलग तरीके से कयास लगने शुरू हो गये. कुछ लोगों ने कहा अरविंद पांडे के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर दिए जा रहे बयान के बाद ये तीनों नेता नाराजगी शांत करने गदरपुर जा रहे हैं. बीजेपी के एक बड़े नेता ने नाम ना बताए जाने की शर्त में ईटीवी भारत से कहा कल जिस तरह से पूरे मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद इस प्लान को टाला गया है.