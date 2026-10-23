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भाजपा नेता यतेंद्र शर्मा का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- जनता तय करे बुलडोजर सरकार चाहिए या मौलाना की

यतेंद्र शर्मा का अखिलेश यादव पर तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस : रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजम खान के साथ हुई मुलाकात को लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं मीडिया प्रभारी यतेंद्र शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले हर कोई भगवान की शरण में जाता है. लेकिन अखिलेश यादव आजम खान की शरण में जाते हैं. जनता समझ सकती है कि समाजवादी पार्टी को आखिर किसका वोट चाहिए.

हाथरस में आयोजित बैठक में यतेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करती है, लेकिन उसे वोट मौलाना और खान के नाम पर चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता अब सपा की राजनीति को समझ चुकी है. यतेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सपा और उसके गुंडा तत्वों के मंसूबों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है.