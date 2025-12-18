ETV Bharat / state

हरिद्वार में भाजपा नेता से ₹24 लाख की धोखाधड़ी, पार्टनरशिप के नाम पर हुआ बड़ा 'खेल'

भाजपा नेता को पैस वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

FRAUD CASE IN HARIDWAR
हरिद्वार में धोखाधड़ी मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 7:29 PM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में भाजपा नेता से 24 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक बड़े शराब कारोबारी ने अपने छह साथियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी की है. पैसे वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी. कोर्ट के आदेश पर कनखल थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कनखल इंदु एंक्लेव निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया उनके भाई हिमांशु गुप्ता के माध्यम से उनकी जान पहचान सुरेन्द्र कश्यप पुत्र जनार्धन निवासी मकान न0 1 ग्राम नूरखेड़ी जंद खेड़ी सहारनपुर, प्रमोद जयसवाल पुत्र तारकेश्वर जयसवाल, राहुल बंसल पुत्र दिनेश बसल, एवं सुधीर सिंह पुत्र देवी प्रसाद निवासी बनगांव गोंडा उत्तर प्रदेश से हुई. तीनों लोगों ने प्रिया जयसवाल पत्नी प्रमोद जयसवाल, श्यामलाल यादव पुत्र रामप्रसाद एवं पप्पू उर्फ श्यामलाल पुत्र केशव के साथ मिलकर मैसर्स वरदान एसोसियट के नाम से एक फर्म बनायी हुई है. जिसका ऑफिस राजा गार्डन जगजीतपुर कनखल हरिद्वार में है. इस एसोसियट के नाम से शराब के ठेके लेना, रेस्टोरेन्ट, पब, बार, रिजॉर्ट, होटल कंस्ट्रक्शन आदि बहुत सारे काम करते हैं.

उनके पास 2 अंग्रेजी शराब व 2 देशी शराब की दुकाने हैं. जिसमें सब लोग अलग अलग प्रतिशत के हिस्सेदार हैं. सबने आश्वासन दिया कि वो इस एसोसिएट और इन दुकानों में पार्टनर बनाना चाहते हैं. बाकी तीनों पार्टनरों से बात हो गयी है. वो लोग भी पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं. इन लोगो के कहने पर उन्होंने वरदान एसोसिएट के खाते में पहले 14,50,000 रुपये और फिर 9,50,000 रुपये जमा कराये. सुरेन्द्र कश्यप एवं सुधीर सिंह ने प्रार्थी से कहा की वो बहुत जल्द पार्टनरशिप डीड तैयार करा कर दे देंगे.

आरोप लगाया कि उसके बाद इन लोगों ने पीड़ित को टालना शुरू कर दिया. इसी बीच पीड़ित वरदान एसोसिएट के बाकी पार्टनरों से भी अलग अलग जाकर मिला. उन्हें अपने द्वारा दिये गए 24 लाख रुपये के बारे में बताकर पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा. उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया. पीड़ित ने जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने धमकी दी.

पीड़ित ने आरोपियों की कई जगह शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अंत में उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. कोर्ट के आदेश पर कनखल थाना पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया मामले की जांच की जा रही है.

पढे़ं- हरिद्वार में किसान को करोड़ों का लालच देकर 10 लाख का फ्रॉड, युवक ने लिंक पर क्लिक कर गंवाए ₹5 लाख

पढे़ं- देहरादून: पत्नी कहती रही फ्रॉड कॉल लेकिन नहीं सुनी, रिटायर्ड बैंक अधिकारी ऐसे हुए ठगी का शिकार

Last Updated : December 18, 2025 at 7:34 PM IST

TAGGED:

हरिद्वार में धोखाधड़ी मामला
हरिद्वार भाजपा नेता से धोखाधड़ी
हरिद्वार कनखल पुलिस
FRAUD CASE IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.