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अंबेडकरनगर में केंद्रीय विद्यालय की मांग पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया ये आश्वासन

प्रशासन ने सिझौली अकबरपुर में 5 एकड़ जमीन की चिह्नित, केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की औपचारिकताएं जल्द होंगी पूरी.

BJP नेता विवेक मौर्य ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की मुलाकात
BJP नेता विवेक मौर्य ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 12:08 PM IST

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अंबेडकरनगर: भाजपा नेता विवेक मौर्य व एसडीएम अकबरपुर विशाल सारस्वत ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अंबेडकरनगर के जिला मुख्यालय अकबपुर में केंद्रीय विद्यालय के जल्द निर्माण की मांग की, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को अकबरपुर में शीघ्र केंद्रीय विद्यालय के निर्माण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया.

विवेक मौर्य व एसडीएम विशाल सारस्वत ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया, अंबेडकरनगर में केंद्रीय विद्यालय की मांग वर्षों से लंबित और बहुप्रतीक्षित है और विद्यार्थियों के हित में इसका शीघ्र निर्माण अतिआवश्यक है. स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्माण संबंधी पूर्व की सभी अड़चनों का निस्तारण कर लिया गया है और सिझौली में इसके लिए 5 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है. साथ ही जब तक निर्माण प्रक्रिया पूरी ना हो जाए. तब-तक के लिए जीजीआईसी के नवीन परिसर में केंद्रीय विद्यालय के परिसर निर्माण तक अस्थायी कक्षाएं चलाने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या को भी चिह्नित कर लिया गया है.

विवेक मौर्य व एसडीएम विशाल सारस्वत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का पत्र व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए शीघ्र ही मंज़ूरी देने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत ही अधिकारियों को अकबरपुर में शीघ्र केंद्रीय विद्यालय के निर्माण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया.

जिसके बाद विवेक मौर्य व एसडीएम विशाल सारस्वत ने शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया. भाजपा नेता विवेक मौर्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है. इससे जल्द ही जिले में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण शुरू होगा. उन्हें जरूरी कागजात भी सौंपे गए हैं.

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