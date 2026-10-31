2027 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव : विनोद तावड़े

2027 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव : विनोद तावड़े
डॉ राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:07 AM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़े अंतर से ऐतिहासिक विजय आवश्यक है.
डॉ राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान अपने सम्बोधन में विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना भेड़ और भेड़िए का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नए रूप और वादों के साथ जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका वास्तविक चरित्र वही है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2017 से पहले देख चुकी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सपा सरकार के कार्यकाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, विकास तथा जनकल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों का अंतर जनता के सामने रखें.
केंद्र व प्रदेश की उपलब्धियों पर ऐतिहासिक विजय को दोहराने का अवसर
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में विपक्ष की सरकार रहते हुए भाजपा ने अकेले 312 विधानसभा सीटें जीती थीं. आज केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उस ऐतिहासिक विजय को दोहराने का अवसर है. इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट, घर-घर संपर्क और संगठनात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा.
भाजपा का उद्देश्य हर गरीब के घर तक विकास की लक्ष्मी पहुंचाना
विनोद तावड़े ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाएं केवल विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गरीबों, किसानों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की वास्तविक कहानियां जनता तक पहुंचानी चाहिए. स्वर्गीय प्रमोद महाजन की जयंती पर उनका स्मरण करते हुए तावड़े ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हर गरीब के घर तक विकास की लक्ष्मी पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है.
सामूहिक प्रयास से भाजपा ऐतिहासिक विजय दोहराएगी
विनोद तावड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वी विल डू इट के संदेश का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इसी संकल्प के साथ अपने क्षेत्रों में लौटें. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन के सामने जो लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जुटना होगा. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 की 312 सीटों की ऐतिहासिक विजय को दोहराएगी.
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