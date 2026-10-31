ETV Bharat / state

2027 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव : विनोद तावड़े

2027 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव. ( etv bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़े अंतर से ऐतिहासिक विजय आवश्यक है.



डॉ राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान अपने सम्बोधन में विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना भेड़ और भेड़िए का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नए रूप और वादों के साथ जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका वास्तविक चरित्र वही है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2017 से पहले देख चुकी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सपा सरकार के कार्यकाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, विकास तथा जनकल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों का अंतर जनता के सामने रखें.

केंद्र व प्रदेश की उपलब्धियों पर ऐतिहासिक विजय को दोहराने का अवसर

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में विपक्ष की सरकार रहते हुए भाजपा ने अकेले 312 विधानसभा सीटें जीती थीं. आज केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उस ऐतिहासिक विजय को दोहराने का अवसर है. इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट, घर-घर संपर्क और संगठनात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा.