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बैरागीवाला में हत्या के 3 दिन बाद बीजेपी नेता विनोद का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

सहसपुर के बैरागीवाला गांव में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हुई थी हत्या, तीन दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार, बीजेपी के झंडे में हुई विदाई

Bairagiwala BJP Leader Vinod Kashyap
विनोद कश्यप को श्रद्धांजलि देते विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 7:38 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 8:19 PM IST

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विकासनगर: आखिरकार बैरागीवाला गांव में हत्या के तीन दिनों बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच बीजेपी नेता विनोद कश्यप का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. विनोद के अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा पड़ा. विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने फिर दोहराया कि मामले में आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जो नजीर बनेगी.

बीती 13 जून को हुई थी विनोद कश्यप की हत्या: गौर हो कि बीती 13 जून को सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी को लेकर उपजे विवाद में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी. आरोप चूंकि समुदाय विशेष के लोगों पर था, तो मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया. जिस कारण से क्षेत्र में बवाल मच गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. इसके साथ ही आगजनी, पत्थरबाजी और बुलडोजर एक्शन भी हुआ.

Bairagiwala BJP Leader Vinod Kashyap
विनोद कश्यप की अंतिम यात्रा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, पीड़त परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग की. साथ ही मांगें पूरी न होने तक विनोद कश्यप का पोस्टमार्टम कराने को परिवार तैयार नहीं हुआ. ऐसे में सोमवार यानी 15 जून को पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पीड़ित परिवार के साथ बैठकर वार्ता हुई. इस दौरान उनकी जायज मांगों पर आश्वासन दिया गया. जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए.

Bairagiwala BJP Leader Vinod Kashyap
मृतक विनोद कश्यप (फोटो सोर्स- Family Members)

वहीं, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया. जिसके बाद विनोद कश्यप की अंतिम यात्रा निकाली गई. इस दौरान उनके देह के ऊपर बीजेपी का झंडा ओढाकर सम्मान दिया गया. फिर बैरागीवाला में स्थित घाट पर विनोद का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान काफी संख्या में लोग शामिल हुए. सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. अभी भी गांव में फोर्स तैनात है. वहीं, विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान मामले में दो टूक कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो नजीर पेश करेगी.

"बेहद दुखद घटना हुई. जीवन तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि मामले में पुलिस प्रशासन ऐसा एक्शन लेगा, जो नजीर बनेगा. जहां तक कानून की सीमा होती है, वहां पर शासन प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का काम किया. किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी को अपने प्रदेश और इस विधानसभा में बर्दाश्त नहीं करूंगा. जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो की जाएगी."- मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर विधायक

"विनोद कश्यप एक समर्पित थे, इसलिए उन्हें पार्टी के झंडे में विदाई दी गई. पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे और भड़कावे ना आएं. किसी को आगजनी और पथराव के लिए भड़का नहीं सकते हैं. प्रशासन अपना काम करता है. अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा. जो भी दोषी होगा, वो चाहे जमीन के नीचे हो या ऊपर, कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा."- मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर विधायक

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Last Updated : June 15, 2026 at 8:19 PM IST

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