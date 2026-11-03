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कांग्रेस के 'भूमि बचाओ-धामी हटाओ' अभियान पर बीजेपी का तंज, कहा- विपक्ष अपनी राजनैतिक जमीन बचाए

कांग्रेस विधायक विनोद चमोली की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सरकारी जमीनों के बंदरबांट का आरोप लगाया हैं. इसीलिए कांग्रेस चार नवंबर से प्रदेश के कई जिलों और महानगरों में भूमि बचाओ-धामी हटाओ अभियान चलाने जा रही हैं. कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी हैं. वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर आज तीन नवंबर को बीजेपी का भी जवाब आया हैं. बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की जमीन बीजेपी बचा रही, कांग्रेस अपनी राजनैतिक जमीन बचाए.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के भूमि बचाओ अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में भूमाफिया संस्कृति पैदा करने और उसे पालन-पोषणे का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है. बीजेपी की सरकारों ने तो सख्त भू-कानून लागू किया और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई कर हजारों एकड़ जमीनों को बचाया है.