मेरठ में भाजपा नेता गिरफ्तार, राज्यमंत्री का धौंस दिखाकर युवक से सड़क पर रगड़वाई थी नाक

आरोपी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के युवा इकाई का जिला उपाध्यक्ष बताया जा रहा है. पुलिस की मौजदूगी में की थी गुंदागर्दी.

पुलिस की मौजदूगी में की थी गुंदागर्दी.
पुलिस की मौजदूगी में की थी गुंदागर्दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 6:54 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 7:39 PM IST

मेरठ : थाना मेडिकल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि खुद को राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताने वाले विकुल चपराना ने कार सवार युवक से सड़क पर नाक रगड़वाई. पुलिस की मौजूदगी में जमकर गुंदागर्दी और गाली गलौज की. जबकि युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा.

नाक रगड़वाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता विकुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी विकुल चपराना किसान मोर्चा के युवा इकाई का जिला उपाध्यक्ष बताया जा रहा है.

सोमवार रात चार युवक होटल में खाना खा रहे थे. इसी दौरान बाहर खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर कुछ अन्य युवकों से उनकी कहासुनी हो गई. बहस इतनी बढ़ी कि दूसरे पक्ष ने खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का आदमी बताते हुए छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया.

देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया. कार सवार युवकों के साथ बदसलूकी की गई और सड़क पर नाक रगड़वाई. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सबकुछ देखते रहे लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की.

दबंगई का वीडियो ऊर्जा राज्यमंत्री के दफ्तर के नीचे कार पार्किंग का है. वायरल वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सड़क पर नाक रगड़ता दिखाई दे रहा है. विकुल चपराना के समर्थक कार को घेरे खड़े हैं. विकुल चपराना धमकी देते हुए कहता है, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है, गलती हो गई.

वहीं इस पूरे मामले में ऊर्जा राज्यमंत्री के मीडिया प्रभारी चिराग अग्रवाल का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. वह कुछ नहीं बताया सकते. एसएचओ थाना मेडिकल शीलेश कुमार ने बताया, पीड़ित युवकों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी.

