भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को फिर मिली धमकी, बोला- तेरा भी रमेश रुलानिया जैसा होगा
भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.
Published : February 16, 2026 at 6:21 PM IST
कुचामन सिटी: भाजपा के नागौर देहात जिला उपाध्यक्ष और स्थानीय नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग से जुड़े वीरेंद्र चारण की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. धमकियां मुख्य रूप से विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और वॉयस नोट के जरिए आ रही हैं. ये UK कोड वाले हैं.
विजय सिंह पलाड़ा ने बताया कि 13 फरवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन हाल ही में सोमवार दोपहर करीब 2:48 बजे फिर व्हाट्सएप पर कॉल आई. फोन न उठाने पर "फोन उठा" मैसेज आया, उसके बाद वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी भरा वॉयस नोट भेजा गया. इसमें गाली-गलौज के साथ कहा गया, "तेरा भी रमेश रुलानिया जैसा ही होगा... किसी से भी फोन करा ले... टाइम लगेगा लेकिन मार देंगे...".
इसे भी पढ़ें- कुचामन में फिर गैंगस्टरों का खौफ: भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, गोगामेड़ी जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी
पलाड़ा ने पुलिस को सूचित किया है, लेकिन धमकियां रुक नहीं रही हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि गैंग के गुर्गे अभी भी कुचामन या आसपास सक्रिय हैं और पीड़ित की हरकतों की जानकारी गैंग तक पहुंचा रहे हैं. इससे पहले भी रोहित गोदारा गैंग ने भाजपा से जुड़े रमेश रुलानिया की हत्या की थी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्व समाज ने 17 फरवरी 2026 को कुचामन बंद और पुलिस थाने के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है. सभी नागरिकों, व्यापारियों और संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है. पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई.