ETV Bharat / state

क्या हरीश रावत का राजनीतिक युग खत्म! त्रिवेंद्र ने चतुर नेता बताया तो हरदा का भी आया जवाब

मौजूदा समय में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता: मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में सबसे चतुर एवं सबसे वरिष्ठ नेताओं में हरीश रावत ही दिखाई देते हैं. कांग्रेस शासनकाल में केंद्र में मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सांसद से लेकर तमाम पदों पर रह चुके हरीश रावत कई बार अपने राजनीतिक संन्यास की बात कर चुके हैं.

फिलहाल, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर के साथ वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कुछ नहीं मिला है, लेकिन पार्टी उनके अनुभव को इस तरह से जाया नहीं होने देगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है. फिलहाल, हरीश रावत के पास कोई पद एवं जिम्मेदारी नहीं हैं.

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच साल 2016 की घटना के बाद रिश्ते किस तरह के थे. यही कारण है कि कांग्रेस में आने के बाद भी हरक सिंह रावत अलग-थलग थे, लेकिन अब हरक सिंह रावत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है.

राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी मानते हैं कि हरीश रावत अब उम्र दराज हो गए हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं और हरीश रावत को नजरअंदाज करके कोई भी नेता फिलहाल तो कम से कम कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकता है.

हालांकि, अभी कुमाऊं से किसी भी नेता को कांग्रेस ने कोई बड़ा पद नहीं दिया है. जिसमें यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, हरीश धामी जैसे नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. क्योंकि, यह नेता मौजूदा समय में विधायक हैं.

यानी साल 2027 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं या यूं कहें जिन पदों पर रहकर नेता महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाते हैं, उन सभी पदों पर फिलहाल कांग्रेस ने अपने नेताओं को तैनात कर दिया है.

नई टीम में कहीं नहीं हरीश रावत: बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने अपनी नई टीम की घोषणा की है. जिसमें गणेश गोदियाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो वहीं हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया है. इसके साथ ही प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या अब पार्टी की नजर में काम के नहीं रहे? क्या हरदा अब अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या वे संगठन में रहकर पार्टी के लिए मजबूती से काम करने वाले नेता नहीं रहे या फिर उम्र अब उनकी राजनीति में आड़े आने लगी है? ऐसे कुछ सवाल हैं, जो उत्तराखंड कांग्रेस में तब उठ रहे हैं, जब से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर चुनाव प्रबंधन समिति और तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष नई टीम में हरीश रावत को कहीं जगह नहीं दी गई है. जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है.

त्रिवेंद्र रावत के आम पार्टी में हरदा (फाइल फोटो- X@harishrawatcmuk)

वहीं, बार-बार इन बयानों के बाद उनकी सक्रियता न केवल बीजेपी को हैरान करती है, बल्कि कांग्रेस के नेता भी उनकी इस रणनीति को समझने में चूक जाते हैं. हरीश रावत इस उम्र में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर और अपने शब्दों से तीर चलाते रहते हैं. जबकि, वो खुद लगातार चुनाव हार रहे हैं.

अब कांग्रेस की नई टीम में उन्हें कहीं जगह नहीं दिए जाने पर न केवल संगठन के अंदर बल्कि, जनता के बीच भी सवाल यह खड़े होने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत का योगदान खत्म हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब न केवल हरीश रावत खुद दे रहे हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

अभी तक भगवा कपड़ा नहीं देखा: अपने राजनीतिक संन्यास या यूं कहें कि पार्टी में किसी भी महत्वपूर्ण पद को न दिए जाने पर जब हरीश रावत से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि 'बात अगर संन्यास की है तो मैं अभी तक भगवा कपड़ा नहीं देखा है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसे सिलवा लूंगा.'

हरीश रावत ने कहा कि 'मेरा काम है, अब नए लोगों को उत्साहित करना. नई पीढ़ी को आगे लाना', लेकिन सवाल के जवाब को खत्म करते-करते हरीश रावत ने जो कहा वो बहुत कुछ इशारा करता है. हरीश रावत ने आगे कहा कि 'अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे देखिए क्या होता है.'

त्रिवेंद्र बोले- हरीश रावत बेहद चतुर नेता: हरीश रावत राजनीति के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इसका अंदाजा राजनीति के जानकार बखूबी जानते हैं. वो बात अलग है कि बीते कुछ सालों में हुए चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज भी राज्य में कांग्रेस का वो सबसे बड़ा चेहरा हैं.

यही कारण है कि न केवल कांग्रेस, बल्कि बीजेपी के नेता भी उनकी काबिलियत और चतुराई को बखूबी जानते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि 'हरीश रावत एक बहुत अनुभवी नेता हैं, उनके पास एक लंबी राजनीति का अनुभव है. इस राजनीति में न केवल जीते, बल्कि हार का भी उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव मौजूद है.'

त्रिवेंद्र रावत ने आगे कहा कि 'हरीश रावत को हर तरह का अनुभव है. जिन्होंने भी हरीश रावत को किनारे लगाने की कभी सोची है, उनका क्या करेंगे? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी बौद्धिक चतुराई बहुत अलग है. हमें आगे देखते रहना होगा कि हरीश रावत आने वाले समय में क्या करते हैं?'

कैसा रहा है हरीश रावत का सफर: हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1947 को उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के अल्मोड़ा जिले में हुआ था. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की, वो छात्र जीवन से ही कांग्रेस सेवा दल (युवा कांग्रेस) में सक्रिय रहे.

हरीश रावत ने ब्लॉक लेवल की राजनीति से शुरुआत की. पहली बार साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने. साल 1984 और साल 1989 में भी वही सीट जीती.

इसके बाद साल 1991 में हार का सामना करना पड़ा. साल 2002-2008 के बीच राज्यसभा सांसद रहे. जबकि, साल 2009 में हरिद्वार लोकसभा सीट जीतकर फिर लोकसभा में लौटे. वहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल-उधम सिंह नगर सीट से हार गए.

कैसा रहा है हरीश रावत का राजनीतिक सफर: साल 2009–2011 तक संसदीय मामलों, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण आदि मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे. साल 2011-2012 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे.

साल 2012–2014 केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बने. जबकि, इससे पहले साल 2002 में नए बने उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए. साल 2014 में पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, जब विजय बहुगुणा इस्तीफा दे गए थे. उनके सीएम कार्यकाल में 9 कांग्रेस विधायक बगावत कर गए. जिससे उनकी सरकार कमजोर हुई.

ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा. हालांकि, बाद में बहुमत साबित करने के बाद वे विधानसभा फ्लोर टेस्ट में पास हुए और सरकार दोबारे आई. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दो सीट (हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा) से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही सीट हार गए.

इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भी बड़े अंतर से हार गए. साल 2019 में हार की जिम्मेदारी लेते कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, 2022 में लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़े. इसमें भी हार गए. यह उनकी लगातार हार की फेहरिस्त थी.

ये भी पढ़ें-