गोरखपुर में सीएम योगी के करीबी नेता को गार्ड ने बनाया बंधक, मारपीट कर घायल किया

भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है. मेयर ने घटना की कड़ी निंदा की है.

लाल घेरे में पीड़ित भाजपा नेता.
लाल घेरे में पीड़ित भाजपा नेता. (Photo Credit; Victim BJP leader)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : आकाशवाणी परिसर में मंगलवार को बवाल हो गया. यहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने भाजपा नगर उपाध्यक्ष को पीट दिया. मारपीट में भाजपा नेता को चोट आई है. गार्ड ने नगर उपाध्यक्ष को धक्का देकर गेट के अंदर बंद कर दिया. इससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हंगामे की सूचना मिलते ही भाजपा नेता के समर्थक, मेयर और पुलिस भी मौके पर पहुंची. भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है.

धक्का देकर गेट के अंदर बंद किया : भाजपा नगर उपाध्यक्ष बृजेश मणि मिश्रा मंगलवार को नगर निगम परिसर में आकाशवाणी केंद्र के पास खड़े थे. इसी दौरान आकाशवाणी गेट पर तैनात गार्ड देव भूषण सिंह से किसी बात पर बहस होने लगी. देखते ही देखते गार्ड उग्र हो गया और भाजपा नेता को धक्का देकर गेट के अंदर बंद कर दिया और पिटाई कर दी. शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया.

भाजपा नेता से बातचीत करती पुलिस.
भाजपा नेता से बातचीत करती पुलिस. (Photo Credit; Victim BJP leader)

पुलिस के कहने पर भी नहीं खोला गेट : इसी बीच वहां पहुंचे पत्रकारों ने नगर निगम चौकी प्रभारी दीपशिखा सिंह को सूचना दी. भाजपा नेता से मामला जुड़ा होने के कारण सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह समेत पुलिस बल भी पहुंच गया. पुलिस ने गार्ड से गेट खोलने को कहा तो उसने मना कर दिया. इसी बीच भाजपा नेता के समर्थक और मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए.

नेता को बंधक देख भड़के समर्थक : अपने नेता को बंधक बना देख समर्थक भड़क गए और हंगामा करने लगे. समर्थकों ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया. मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने घटना की कड़ी निंदा की. घायल बृजेश मिश्रा का पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया.

समर्थकों के साथ मेयर भी मौके पर पहुंचे.
समर्थकों के साथ मेयर भी मौके पर पहुंचे. (Photo Credit; Victim BJP leader)

पुलिस कर रही मामले की जांच : घायल भाजपा नेता ने बताया कि गार्ड बिना वजह उनसे उलझ गया. वह उससे बातचीत कर रहे थे, तभी वह आक्रामक हो गया मारपीट करने लगा. जिससे मुझे कई जगह चोट लगी है. अगर पुलिस तुरंत नहीं आईं होती तो गार्ड उन पर न जाने किस तरह से और हमला करता. उसने गेट के अंदर मुझे बंद कर दिया था. मामले में सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. घटना की जांच भी जारी है.

शिक्षक एमएलसी चुनाव का बनाया गया है संयोजक : बता दें, बृजेश मणि मिश्र पर सीएम योगी के बेहद करीबी बताए जाते हैं. उन्हें गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक एमएलसी चुनाव का संयोजक भी बनाया गया है. विभिन्न मुद्दों पर वह मीडिया में अपने बयान भी देते हैं. बृजेश गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक हैं.

