BJP नेता ने अपने ही संगठन मंत्री से क्यों मांगी सार्वजनिक रूप से माफी? जानें पूरा मामला
भाजपा नेता ने अदालत में भी लिखित माफी देने की बात भी कही है. उन्होंने आग्रह किया कि संगठन मंत्री उन्हें माफ करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 8:49 PM IST
देहरा/ज्वालामुखी: हिमाचल की राजनीति से जुड़े करीब चार साल पुराने विवाद में अब नया मोड़ आ गया है. वर्ष 2021 में तत्कालीन हिमाचल भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा पर लगाए गए आरोपों को लेकर चले मानहानि मामले में सुशील शर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है. सुशील शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी बयान में कहा कि उन्होंने उस समय भ्रम, बहकावे और जोश में आकर ऐसे बयान दिए थे, जिनसे पवन राणा की छवि को ठेस पहुंची.
सोशल मीडिया पर जारी किया माफीनामा
सुशील शर्मा ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2021 में भाजपा सरकार के समय उन्होंने पवन राणा के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, जिनके लिए वह अब क्षमा मांगते हैं. उन्होंने कहा कि वे आरोप निराधार थे और भविष्य में वह किसी भी मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को नुकसान पहुंचे. उन्होंने अपने बयान में पवन राणा के सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों का भी जिक्र करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की.
गौरतलब है कि सुशील शर्मा के बयानों के बाद पवन राणा ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. पवन राणा का कहना था कि लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाले थे. लंबे समय तक चले इस मामले के बाद अब सुशील शर्मा ने अदालत में भी लिखित माफी देने की बात कही है. उन्होंने पवन राणा से आग्रह किया है कि वह बड़ा दिल रखते हुए उन्हें माफ करें.
क्या था पूरा विवाद?
वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल भाजपा के अंदर राजनीतिक खींचतान का दौर चल रहा था. उस समय प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी. इसी दौरान सुशील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए तत्कालीन भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. सुशील शर्मा ने आरोप लगाया था कि कुछ सरकारी विकास कार्यों में पक्षपात किया गया और निजी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ. उन्होंने सड़क और पुल निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए थे. इसके अलावा संगठन के अंदर कामकाज और नेताओं की अनदेखी जैसे आरोप भी लगाए गए थे. हालांकि पवन राणा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी. माफी मांगने के बाद सुशील शर्मा ने कहा कि दोनों एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आगे भी संबंध पहले की तरह सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे.
बता दें कि पवन राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वर्तमान में दिल्ली भाजपा संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वहीं सुशील शर्मा देहरा-ज्वालामुखी क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं. अब सार्वजनिक माफी के बाद इस पुराने विवाद के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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