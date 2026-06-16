ETV Bharat / state

अधिकारियों की मनमानी पर गरजे बीजेपी नेता सुरेश जोशी, लगाए गंभीर आरोप

पिथौरागढ़: प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ही नहीं भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता भी सवाल खडे कर रहे हैं. भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोनिवि समेत तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि आम आदमी समस्याओं से जूझ रहा है और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बजट दे रही है, लेकिन कहां जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है.

पिथौरागढ़ में डीएम आशीष भटगांई के जनता दरबार में पहुंचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सड़क व सीवर लाइन समेत तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लंबे समय से कई मामले लंबित चल रहे हैं. सरकार बजट दे रही है लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं. डीएम ने इन मामलों को लेकर कार्रवाई की बात कही है. उन्हें उम्मीद है कि जनहित से जुड़े यह काम शीघ्र शुरू होंगे. सुरेश जोशी ने कहा कि पीडब्लूडी की ऐंचोली-बड़ाबे सड़क में ढाई वर्ष पूर्व टेंडर हो गया था, आज तक काम शुरू नहीं हुआ.

पिथौरागढ़ में सर्किटहाउस का निर्माण किया जाना है. ठेकेदारों के आपसी झगड़े में यह मामला भी अभी तक लटका हुआ है. यहां सिर्फ ठकेदारों की मर्जी के आधार पर काम करना चाहते हैं और यह मामले न्यायालय में डाले हैं. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं. सुरेश जोशी ने कहा कि पिथौरागढ़ नगर में 100 करोड़ की लागत से सीवरेज बनी है, लेकिन आज तक जनता के लिए उपयोग नहीं हो रहा है. जबकि हर साल पैसा मंगाया जा रहा है. ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. लापरवाही करने वाले अधिकारियों के वेतन से कटौती होनी चाहिए. कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाएंगे और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि जिले में ग्रामीण सड़कों की हालत बेहद खराब है. सरकार बजट दे रही है लेकिन उपयोग कहां हो रहा ये समझ नहीं आ रहा है. सड़कों पर झाड़ियां उग आई हैं, जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ की लोनिवि और एनएच सोया हुआ है. उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगर के तिराहों, चौराहों पर आवारा कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं. ये कुत्ते आए दिन लोगों को काट रहे हैं. लोगों के लिए खतरा बन रहे कुत्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है. पिथौरागढ़ में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है.