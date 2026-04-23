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मसूरी विधानसभा सीट से सुनील उनियाल गामा ने ठोकी ताल, अब गणेश जोशी कहां से लड़ेंगे चुनाव?

मसूरी में सियासत गरमाई, सुनील उनियाल गामा ने ठोका टिकट का दावा, बोले- बीजेपी से लड़ूंगा चुनाव, गणेश जोशी पर भी रखी अपनी बात

BJP Leader Sunil Uniyal Gama
बीजेपी नेता सुनील उनियाल गामा (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 4:13 PM IST

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मसूरी: उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. बीजेपी नेता सुनील उनियाल गामा के मसूरी दौरे ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है. गामा ने खुलकर मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है. उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है.

देहरादून के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सुनील उनियाल गामा ने मसूरी शहीद स्थल पर लंबे समय से धरने पर बैठे पटरी व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उच्चाधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

टिकट मिला तो भारी मतों से जीतेंगे: सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से मसूरी सीट के लिए अपनी दावेदारी रखी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी. उन्होंने दावा किया कि मसूरी विधानसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीट है और यहां से जिसे भी पार्टी टिकट देगी, वो भारी मतों से जीत दर्ज करेगा.

BJP Leader Sunil Uniyal Gama
मसूरी में सुनील उनियाल गामा (फोटो- ETV Bharat)

"टिकट तो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो इस बार मौका सुनील उनियाल गामा को क्यों ना मिले. ऐसे में सभी से अनुरोध कर रहा हूं. यह सीट बीजेपी की है. जो बीजेपी से लड़ेगा, वो ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा."- सुनील उनियाल गामा, पूर्व मेयर/बीजेपी नेता

वहीं, मसूरी विधानसभा सीट कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के होने के सवाल पर सुनील उनियाल गामा का कहना था कि,

"यह सीट बीजेपी की है, किसी व्यक्ति की कोई सीट नहीं है. मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा. बीजेपी ने ही मुझे मेयर बनाया. ऐसे ही गणेश जोशी को विधायक और मंत्री बीजेपी ने बनाया है. मसूरी बीजेपी की सीट है, जो भी लड़ेगा, वो जीतेगा."- सुनील उनियाल गामा, पूर्व मेयर/बीजेपी नेता

पर्यटन और विकास पर फोकस: उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है. ऐसे में शहर की व्यवस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है. गामा ने बताया कि मसूरी-पुरुकुल मार्ग को शुरू करने, वैकल्पिक सड़कों की तलाश और पार्किंग निर्माण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है.

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पटरी व्यापारियों से सुनील उनियाल गामा की मुलाकात (फोटो- ETV Bharat)

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन का जिक्र: उन्होंने नरेंद्र मोदी की ओर से मसूरी के विकास को लेकर किए गए जिक्र का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पर्यटन नगरी को और व्यवस्थित बनाने के लिए गंभीर हैं. साथ ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास कार्यों की भी सराहना की.

विपक्ष पर तंज, बीजेपी पर भरोसा: सुनील उनियाल गामा ने कहा कि विपक्ष के आरोपों से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर काम करती है. उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी.

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