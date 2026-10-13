अखिलेश और ओवैसी पर बघेल का पलटवार; बोले- योगी किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं
कहा-सपा के परिवार का कोई भी आज तक सामान्य सीट से चुनाव नहीं लड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:42 AM IST
फिरोजाबाद : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और संभल से चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन औवेसी को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ तो 403 सीटों पर चुनाव लड़कर किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुद अपने गिरेबान झांकना चाहिए कि आखिर वह खुद क्यों अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ते हैं.
फिरोजाबाद में सोमवार रात आयोजित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती में भाग लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिए. केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हो रहे धरना-प्रदर्शन और दिल्ली में पत्रकारों पर हुए कथित हमले पर भी बयान दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन होते हैं, लेकिन गलत इश्यू पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.
अखिलेश यादव के उस बयान पर कि, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें तो उनके खिलाफ सपा का एक कार्यकर्ता ही काफी है, पर उन्होंने कहा कि यह घमंड से भरा बयान है. योगी आदित्यनाथ 403 सीटों पर लड़कर भी किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं और जीत सकते हैं. ओवैसी द्वारा योगी को संभल से चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने पर कहा कि समाजवादी पार्टी स्वयं तो अपने प्रभाव वाली सीटों पर लड़ती है. उनके परिवार का कोई भी आज तक सामान्य सीट से चुनाव नहीं लड़ा है.
इटावा से उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा. एक सज्जन संभल से लड़े, एक कन्नौज से, एक आजमगढ़ से, एक फिरोजाबाद से, एक मैनपुरी से, एक बदायूं से. वे लोग स्वयं सामान्य सीटों पर लड़ने नहीं जाते तो दूसरों को चुनौती देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. ओवैसी के बयान कि मुसलमान अपना नेता नहीं चुन पा रहे, वही मुसलमानों के नेता हैं, पर कहा कि ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन एक जात, वर्ग, क्षेत्र और धर्म की राजनीति करने वाला कभी राष्ट्रीय राजनीति नहीं कर सकता.
दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पत्रकारों को टारगेट किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को कोई टारगेट नहीं करता. कवरेज के दौरान हल्की धक्का-मुक्की एक आम बात है. पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और उनका कवरेज करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है.
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