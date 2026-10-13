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अखिलेश और ओवैसी पर बघेल का पलटवार; बोले- योगी किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और संभल से चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन औवेसी को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ तो 403 सीटों पर चुनाव लड़कर किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुद अपने गिरेबान झांकना चाहिए कि आखिर वह खुद क्यों अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ते हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल (Video Credit; ETV Bharat) फिरोजाबाद में सोमवार रात आयोजित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती में भाग लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिए. केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हो रहे धरना-प्रदर्शन और दिल्ली में पत्रकारों पर हुए कथित हमले पर भी बयान दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन होते हैं, लेकिन गलत इश्यू पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.