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सीता सोरेन का स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा हमला, मंत्रिमंडल से हटाने की कर दी मांग!

बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुमका के फुला-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया.

BJP leader Sita Soren targeted to Health Minister In Dumka
बीजेपी नेता सीता सोरेन के साथ अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 6:30 PM IST

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दुमकाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा नेता सीता सोरेन ने मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा निशान साधा है. सीता सोरेन ने उन्हें पूरे स्वास्थ्य विभाग का ठेकेदार बताया है.

बीजेपी नेता का कहना है कि इस मंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कई विभाग हैं, वे अपना काम का छोड़कर सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त हैं. सीता सोरेन ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की कि इरफान अंसारी को अविलंब मंत्रिमंडल से हटाकर किसी अन्य को स्वास्थ्य मंत्री बनाएं. झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जामा से तीन बार विधायक रह चुकीं सीता सोरेन ने यह बातें दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद कह.

सीता सोरेन का बयान (ETV Bharat)

अस्पताल की समस्या को लेकर अधीक्षक से मुलाकात

सीता सोरेन सोमवार को दुमका स्थित पीजेएमसीएच पहुंचीं. यहां उन्होंने अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत हुईं. इन्हीं समस्याओं को लेकर वह अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंचीं. यहां उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है. वे पश्चिम बंगाल, रांची, धनबाद जाकर इलाज करवा रहे हैं. अल्ट्रासाउंड वर्षों से बंद पड़ा हुआ है.

BJP leader Sita Soren targeted to Health Minister In Dumka
अस्पताल अधीक्षक से मिलीं सीता सोरेन (ETV Bharat)

इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि इन समस्याओं को लेकर हमने विभाग को जानकारी दी है. इस जवाब से सीता सोरेन संतुष्ट नहीं हुईं और पूरी समस्या को राज्य के मुख्य सचिव तक ले जाने की बात कही. सीता सोरेन ने यहां तक कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह आंदोलन करेंगी.

जन समस्याओं को लेकर डीसी से मुलाकात

सीता सोरेन दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा से जन समस्याओं को लेकर मुलाकात की. वह ई रिक्शा से समाहरणालय से परिसर पहुंचीं. उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौपा. जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इस भीषण गर्मी में बेहतर बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि वह राज्यसभा की सांसद बने पर यह हमारे पार्टी के आलाकमान पर निर्भर करता है.

BJP leader Sita Soren targeted to Health Minister In Dumka
डीसी को ज्ञापन सौंपतीं सीता सोरेन (ETV Bharat)

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