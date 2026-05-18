सीता सोरेन का स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा हमला, मंत्रिमंडल से हटाने की कर दी मांग!
बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुमका के फुला-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया.
Published : May 18, 2026 at 6:30 PM IST
दुमकाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा नेता सीता सोरेन ने मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा निशान साधा है. सीता सोरेन ने उन्हें पूरे स्वास्थ्य विभाग का ठेकेदार बताया है.
बीजेपी नेता का कहना है कि इस मंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कई विभाग हैं, वे अपना काम का छोड़कर सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त हैं. सीता सोरेन ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की कि इरफान अंसारी को अविलंब मंत्रिमंडल से हटाकर किसी अन्य को स्वास्थ्य मंत्री बनाएं. झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जामा से तीन बार विधायक रह चुकीं सीता सोरेन ने यह बातें दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद कह.
अस्पताल की समस्या को लेकर अधीक्षक से मुलाकात
सीता सोरेन सोमवार को दुमका स्थित पीजेएमसीएच पहुंचीं. यहां उन्होंने अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत हुईं. इन्हीं समस्याओं को लेकर वह अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंचीं. यहां उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है. वे पश्चिम बंगाल, रांची, धनबाद जाकर इलाज करवा रहे हैं. अल्ट्रासाउंड वर्षों से बंद पड़ा हुआ है.
इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि इन समस्याओं को लेकर हमने विभाग को जानकारी दी है. इस जवाब से सीता सोरेन संतुष्ट नहीं हुईं और पूरी समस्या को राज्य के मुख्य सचिव तक ले जाने की बात कही. सीता सोरेन ने यहां तक कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह आंदोलन करेंगी.
जन समस्याओं को लेकर डीसी से मुलाकात
सीता सोरेन दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा से जन समस्याओं को लेकर मुलाकात की. वह ई रिक्शा से समाहरणालय से परिसर पहुंचीं. उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौपा. जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इस भीषण गर्मी में बेहतर बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि वह राज्यसभा की सांसद बने पर यह हमारे पार्टी के आलाकमान पर निर्भर करता है.
इसे भी पढ़ें- सीता सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, इरफान अंसारी को बताया मानसिक रोगी. मंत्री ने दिया ये जवाब
इसे भी पढ़ें- सीता सोरेन ने अपने पीए पर लगाया चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपये निकालने का आरोप, एफआईआर दर्ज
इसे भी पढ़ें- सीता सोरेन ने शहीद सिदो-कान्हू को दी श्रद्धांजलि, बताया क्यों दिल्ली जाकर भी बीमार ससुर शिबू सोरेन को नहीं देख पाई