बिहार में BJP के बड़े नेता की गोली मारकर हत्या
बिहार में एक बार फिर से हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. इस बार बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : September 11, 2026 at 1:15 PM IST
भागलपुर : बिहार में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है. वो राजनेता को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं. भागलपुर में शुक्रवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष उमा भूषण तांती उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी. बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में वारदात को अंजाम दिया गया. इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
सिर में गोली मारकर हत्या
बताया जा रहा है कि उमा भूषण तांती बाइक से बाजार जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और गोली मार दी. गोली उमा भूषण के कनपटी के पास लगी, जिससे वह सड़क पर ही अचेत होकर गिर पड़े. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जांच में जुटी पुलिस
दिनदहाड़े भाजपा नेता की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.
पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई. घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. पुलिस के अनुसार, हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है.
''घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है. घटना में जो भी लोग शामिल होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ-साथ वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान करने में जुटी है.''- अतुलेश झा, सिटी एसपी, भागलपुर
मृतक के परिजनों के मुताबिक, उमा भूषण तांती वर्ष 2025 से भाजपा मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे. इससे पहले शशि मोदी मंडल अध्यक्ष थे. मृतक के भतीजे अंकित ने आरोप लगाया कि गोली किशन ने मारी. हत्या के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
शशि मोदी पर लगाया आरोप
मृतक के भाई अरविंद ने बताया कि वार्ड पार्षद शशि मोदी का भांजा किशन कुमार और उसका एक सहयोगी बाइक से पीछा किया और भाई साहब को पीछे से गोली मार दी. गोली कनपटी में लगी. गोली लगते ही वह सड़क पर अचेत होकर गिर पड़े. इसके बाद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. अरविंद ने बताया कि उमा भूषण वर्ष 2025 में मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और इससे पहले शशि मोदी मंडल अध्यक्ष थे.
जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी- रोहित पांडेय
घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा विधायक रोहित पांडेय भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि वर्तमान मंडल अध्यक्ष उमा भूषण तांती की सुबह गोली लगने से हत्या हुई है. वह बेहद सहज, शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे. विधायक ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार उमा भूषण की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी. उन्होंने कहा कि जिसने भी इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, प्रशासन जल्द से जल्द उसका पता लगाकर गिरफ्तार करेगा.
आम जनता लगातार परेशान- पप्पू यादव
घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी भागलपुर पहुंचे. उन्होंने बिहार में अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ में इंसानों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है और अब पंचायत चुनाव का समय आ रहा है, ऐसे में हर रोज हत्या होने की आशंका है. उन्होंने अधिकारियों, माफिया और नेताओं के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल कुछ लोग सुरक्षित हैं, जबकि आम जनता लगातार परेशान है.
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