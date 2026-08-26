ETV Bharat / state

विधानसभा चुनाव 2027, हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बढ़ी सरगर्मी, बीजेपी के इस नेता ने ठोकी टिकट की दावेदारी

हरिद्वार: उत्तराखंड के अंदर अगले साल 2027 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने है, जिसके लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इसीलिए एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं नेता भी अपनी टिकट पक्का करने में लगे हुए है और पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपना दावा ठोक रहे है. ऐसा ही कुछ हरिद्वार में बीजेपी के एक नेता ने किया.

दरअसल, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. भाजपा में इस सीट से स्थानीय और युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. इसी क्रम में भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री शिवा चौहान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खुद की दावेदारी पेश की. शिवा चौहान ने पार्टी नेताओं को पत्र देकर हरिद्वार ग्रामीण सीट से स्थानीय चेहरे को मौका देने की मांग उठाई.

हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जिले की सबसे हॉट सीट है. इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा उम्मीदवार स्वामी यतीश्वरानंद को करारी शिकस्त भी दी थी. खास बात ये है कि उस समय स्वामी यतीश्वरानंद धामी सरकार में सबसे मजबूत कैबिनेट मंत्री थे. इस बार फिर से स्वामी यतीश्वरानंद को ही मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले सरगर्मियां बढ़ गई है.