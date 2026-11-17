हरीश धामी के 'नरबलि' बयान पर विवाद, बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को बताया नर पिशाच, राहुल गांधी से मांगा जवाब
धारचूला विधायक हरीश धामी के नरबलि बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:43 PM IST
देहरादून: पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के हंगामे और नरबलि को लेकर दिए गए विवादित बयान ने उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अब तीखे हमले शुरू कर दिए हैं. बीजेपी नेता शादाब शम्स ने विधायक हरीश धामी की भाषा पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'नर पिशाच' तक कह दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे कराने और सत्ता तक पहुंचने के लिए आम लोगों की बलि लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए.
शम्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए कहा कि उनके विधायक नरबलि की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप क्यों हैं? शादाब शम्स ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस विधायक हरीश धामी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है. जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधायक हरीश धामी कर रहे हैं, वह किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती.
धारचूला विधायक हरीश धामी के नर बलि बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. @BJP4UK @INCUttarakhand @RahulGandhi @dhamiiharish #congress #dharchula पूरी खबर का लिंक---https://t.co/9APS4Oep12 https://t.co/I9qNSByZMr— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 17, 2026
जनप्रतिनिधि से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है: शम्स ने कहा कि नरबलि लेने की बात नर पिशाच ही कर सकते हैं. देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की भाषा और सोच को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. शम्स ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि से जिम्मेदारी और मर्यादा की उम्मीद की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के मंच के सामने इस तरह का हंगामा और विवादित बयान देना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों को स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना: उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ट्वीट करते हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी चुप्पी क्यों है? उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अपने विधायक के बयान से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर कहना चाहिए कि हरीश धामी का बयान गलत है और पार्टी की इससे कोई सहमति नहीं है.
उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि कांग्रेस इस मामले में अपनी आधिकारिक लाइन स्पष्ट करे. यह सिर्फ किसी विधायक के बयान का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की देवभूमि और उसकी अस्मिता से जुड़ा सवाल है. यहां की जनता इस तरह की सोच और भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेगी. हरीश धामी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने तंज भरे अंदाज में कहा, 'जब इंसान का साया उसके वजूद से बड़ा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य अस्त होने की तरफ है''. उन्होंने कहा कि उनकी यह बात हरीश धामी के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है. कांग्रेस नेताओं की बड़ी-बड़ी बातें अब देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है.
धारचूला विधायक हरीश धामी के नरबलि बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा. दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में गए थे. वहीं सीएम धामी के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस विधायक हरीश धामी काफी हंगामा किया था. जब हरीश धामी से जौलजीबी मेले में हंगामे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए नरबलि देने की बात कही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है. हरीश धामी के इस बयान पर काफी हंगामा हो रहा है.
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