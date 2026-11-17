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हरीश धामी के 'नरबलि' बयान पर विवाद, बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को बताया नर पिशाच, राहुल गांधी से मांगा जवाब

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ( ETV Bharat )

देहरादून: पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के हंगामे और नरबलि को लेकर दिए गए विवादित बयान ने उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अब तीखे हमले शुरू कर दिए हैं. बीजेपी नेता शादाब शम्स ने विधायक हरीश धामी की भाषा पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'नर पिशाच' तक कह दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे कराने और सत्ता तक पहुंचने के लिए आम लोगों की बलि लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए.

शम्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए कहा कि उनके विधायक नरबलि की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप क्यों हैं? शादाब शम्स ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस विधायक हरीश धामी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है. जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधायक हरीश धामी कर रहे हैं, वह किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती.