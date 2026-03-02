ETV Bharat / state

शिल्पा शेट्टी की मौजूदगी में विवाद: पुलिसकर्मी की शिकायत पर भाजपा नेता सत्तू बालिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कोटा: राजस्थान में कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जेके पवेलियन स्टेडियम में कोटा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, यहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी आईं थीं. इस दौरान एसोसिएशन के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा उर्फ 'सत्तू बालिता' का पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया. भाजपा नेता सत्तू बालिता और अन्य लोगों पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, महिला पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा में बातचीत करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है.

बताया जा रहा है कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया था. पुलिसकर्मी की शिकायत पर नयापुरा थाना पुलिस ने सत्तू बालिता के खिलाफ राजकाज में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है. सत्तू बालिता भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान अभद्रता और गाली-गलौज का मामला सामने आया था. इस प्रकरण में पुलिस लाइन से गई टीम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. दर्ज मुकदमे में सत्तू बालिता और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिसकर्मियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है. सत्तू बालिता का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं किया है. उन्होंने बताया कि जब शिल्पा शेट्टी पहुंची थीं, तब धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ हो गई थी. उन्होंने किसी से गाली-गलौज और मारपीट नहीं की है. किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज होने की सूचना भी नहीं है.