एथेनॉल फैक्ट्री के लिए MoU कांग्रेस राज में हुआ था, अब वही सियासत कर रहे : सतीश पूनिया
एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : December 13, 2025 at 3:32 PM IST
श्रीगंगानगर : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह विवाद कांग्रेस शासन की नीतियों की देन है. भाजपा सरकार सभी पक्षों से संवाद कर आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालेगी और किसानों व स्थानीय लोगों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी.
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस संबंध में केवल अटकलें हैं. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश मिलने पर ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार कई अहम मुद्दों पर प्राथमिकता से काम कर रही है. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि भाजपा वोट नहीं, बल्कि दिल जीतने की राजनीति करती है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि पिछले दो वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. इससे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में रथ यात्रा निकाली जाएगी.
रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे पदमपुर स्थित बसंत पैलेस में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां श्रीकरणपुर विधानसभा सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया. जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक विजेंद्र पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह टी.टी., पूर्व विधायक संतोष बावरी, पूर्व विधायक पवन दुग्गल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे.
आज रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर आगमन पर माता–बहनों का असीम स्नेह मिला। pic.twitter.com/k3A9sXhe2C— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) December 13, 2025