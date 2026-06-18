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सतीश पूनिया का कांग्रेस पर हमला, बोले- संसद से सड़क तक मुद्दा उठाने का दम नहीं, विदेशों में देश को बदनाम करते हैं राहुल गांधी

भाजपा नेता सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गैरतार्किक तरीके से मुद्दों को उछालकर देश विरोधी माहौल की कोशिश कर रही है.

Bjp Conference In Dungarpur
प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा नेता सतीश पूनिया (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 5:46 PM IST

5 Min Read
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डूंगरपुर/उदयपुर: पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया गुरुवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित 'विकसित भारत प्रबुद्धजन सम्मेलन' में भाग लिया. सम्मेलन में पूनिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा की. कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

इसके बाद पूनिया उदयपुर पहुंचे. उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन किए. बाद में हल्दीघाटी पहुंचे. यहां हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए. उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, मानो ये समस्याएं हाल ही में पैदा हुई हों, जबकि यह कांग्रेस शासनकाल की विरासत रही हैं.

डॉ. पूनिया ने राहुल गांधी को एक विफल नेता बताते हुए कहा कि उनमें संसद से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को तार्किक तरीके से उठाने की क्षमता और साहस नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य जनता को गुमराह करना और देश के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव खड़ा करना रह गया है. पूनिया ने कहा कि गैर-तार्किक तरीके से मुद्दों को उछालकर देश विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इस एजेंडे में कभी सफल नहीं होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या देश के खिलाफ अभियान चलाकर कांग्रेस अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है, लेकिन जनता अब ऐसे प्रयासों को समझ चुकी है.

डूंगरपुर और उदयपुर में पूनिया (ETV Bharat Dungarpur/Udaipur)

पढ़ें: सतीश पूनिया का पूर्व सीएम पर तीखा पलटवार, बोले- गहलोत और राहुल के बयान कांग्रेस का कबाड़ा कर रहे हैं

विपक्ष द्वारा भाजपा पर विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं को तोड़ने के लगाए जा रहे आरोपों पर भी पूनिया ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके सांसद और कार्यकर्ता उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में अपने लोगों को साथ रखने की क्षमता नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले एक कैडर आधारित पार्टी थी, लेकिन आज जनता के व्यापक समर्थन से देश की सबसे बड़ी जनआधारित राजनीतिक पार्टी बन चुकी है.

विपक्ष में नेतृत्व का संकट: उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति देशहित और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहता है, उसका भाजपा स्वागत करती है और आगे भी करती रहेगी. पूनिया ने विपक्ष के आरोपों को उनकी आंतरिक कमजोरी और नेतृत्व संकट का परिणाम बताते हुए खारिज कर दिया. 'विकसित भारत प्रबुद्धजन सम्मेलन' में उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में समाज के विभिन्न वर्गों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Bjp Conference In Dungarpur
उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते पूनिया (ETV Bharat Dungarpur)

यह भी पढ़ें: पूनिया बोले- राजस्थान में 'एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी' के माइंडसेट को बदलेंगे, डांगी ने कही ये बड़ी बात

उदयपुर में बोले पूनिया- राहुल को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं: भाजपा नेता और नवनिर्वाचित सांसद पूनिया ने उदयपुर में कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की अनेक समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस प्रकार के आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है. साथ ही विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. हल्दीघाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर पूनिया ने कहा कि दुनिया के इतिहास में महाराणा प्रताप का शौर्य, समर्पण और बलिदान अद्वितीय है.

BJP CONFERENCE IN DUNGARPUR
नाथद्वारा में कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाते पूनिया (ETV Bharat Nathdwara)

नाथद्वारा में कार्यकर्ताओं के लिए बनाई चाय: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया अपने राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे के दौरान एक बिल्कुल अलग और आत्मीय रूप में नजर आए. वे सुबह-सुबह स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रभात फेरी में शामिल हुए. भजन-कीर्तन के बीच कार्यकर्ताओं के साथ कदमताल करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की. प्रभात फेरी के बाद पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ एक स्थानीय चाय की दुकान पर रुके. वहां उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के खुद चाय की केतली और चम्मच संभाल ली. उन्होंने न सिर्फ अपने हाथों से चाय बनाई, बल्कि कुल्हड़ में चाय भरकर अपने साथ मौजूद कार्यकर्ताओं को खुद परोसी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ. उन्होंने नाथद्वारा में कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण भी किया.

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