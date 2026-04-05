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झज्जर में परशुराम भवन के शिलान्यास के दौरान जमकर मारपीट, खूब हुई जूतमपैजार, भाजपा नेता ज़मीन पर गिरे

झज्जर : हरियाणा के झज्जर शहर के सेक्टर-9 में भगवान परशुराम भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कार्यक्रम राजनीतिक विवाद और आपसी टकराव की भेंट चढ़ गया. कार्यक्रम में पहले शांति का माहौल था,लेकिन कुछ ही देर में यह विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे.

संत सुरेहती के साथ मारपीट : बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य 36 बिरादरी को एकता का संदेश देना था, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोग आपस में ही भिड़ते नजर आए. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया और कार्यक्रम स्थल पर जोरदार हंगामा हुआ. घटना के दौरान ब्राह्मण सभा के महासचिव एवं भाजपा नेता संत सुरेहती के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

झज्जर में परशुराम भवन के शिलान्यास के दौरान जमकर मारपीट (Etv Bharat)

ब्राह्मण समाज का अपमान : जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा शिलान्यास करने और कार्यक्रम से रवाना होने के बाद हालात बिगड़े. उनके जाने के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की मौजूदगी में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते झड़प हिंसक हो गई. स्थिति को बिगड़ता देख आयोजकों ने कार्यक्रम को बीच में ही रद्द कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है. मारपीट के बाद भाजपा नेता संत सुरेहती ने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया. धार्मिक कार्यक्रम में गुंडे बुलाए गए. इसका ब्याज समेत हिसाब लिया जाएगा.