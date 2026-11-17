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सुखदेव भगत कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखी मुद्रा में- संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री भाजपा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पर भाजपा नेता का तंज ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के सरगुजा दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रभारी पर तंज कसा और साल 2028 में भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया.

"पहले के कांग्रेस प्रभारी से जानकारी लें सुखदेव भगत" भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने सुखदेव भगत के सरगुजा दौरे को लेकर कहा कि नाम के अनुरूप सुखदेव भगत कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं. अर्थात पसीना बहाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि सुखदेव भगत को पहले की छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से छत्तीसगढ़ की तासीर और कांग्रेस के कर्मों को समझने की जरूरत है. नेता ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी रहे सचिन पायलट से भी समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में कांग्रेस धरातल पर कहां है.