सुखदेव भगत कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखी मुद्रा में- संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री भाजपा
भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी को बयानबाजी से बचने और मेहनत करने की सलाह दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 12:20 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के सरगुजा दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रभारी पर तंज कसा और साल 2028 में भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया.
"पहले के कांग्रेस प्रभारी से जानकारी लें सुखदेव भगत"
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने सुखदेव भगत के सरगुजा दौरे को लेकर कहा कि नाम के अनुरूप सुखदेव भगत कांग्रेस प्रभारी के तौर पर सुखी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं. अर्थात पसीना बहाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि सुखदेव भगत को पहले की छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से छत्तीसगढ़ की तासीर और कांग्रेस के कर्मों को समझने की जरूरत है. नेता ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी रहे सचिन पायलट से भी समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में कांग्रेस धरातल पर कहां है.
|जिस तरीके से शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस को यहां की जनता ने बाहर किया है. सुखदेव भगत जी का भी यही हाल होना है. इसलिए बड़ी बयानबाजी से बचें. मेहनत करें यदि प्रभारी है तो कोई दिक्कत नहीं है-संजय श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश महामंत्री
"2028 में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार"
सरगुजा के सभी सीटों पर कांग्रेस के जीत के दावों को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पिछली बार भी दावा कर रही थी. भूपेश बघेल जी जोर-जोर से चिल्ला कर कह रहे थे फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है. लगभग वातावरण ऐसा बना दिया था कि सरकार उनकी आ रही है. हमें एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. हमें जनता की निगाहों से और जनता की दृष्टिकोण से देखना चाहिए. आखिर जनता क्या चाह रही है. जनता के मन में आपकी क्या छवि है.
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से लगभग तीन सालों में पीएम मोदी की गारंटी को पूरा किया है. जिस तरीके से किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला हुआ है, पूरा विश्वास है कि एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी. कांग्रेस केवल सपने देखते रह जाएगी.
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में 17 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं. जिसमें से चार बड़े नगर निगम भी शामिल है. उम्मीद है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगी. इन चुनावो में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम और विकास के आधार पर विजय श्री हासिल करेगी.
बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस शासन काल में पिछले 5 वर्षों में काम नहीं हुए हैं. उन चारों नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं. जनता पूछ रही है कि आपकी सरकार के समय आपको निर्वाचित किया गया था. आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं. बीजेपी जैसा कि आप जानते हैं कि एक चुनाव होता है हम दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं. इन चुनावों में फिर से एक बार फतह हासिल करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है."
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